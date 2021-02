Simón Lizardo: "Mis actuaciones como funcionario público están totalmente claras"

El exadministrador general del Banco de Reservas Simón Lizardo Mézquita, investigado por actos de corrupción, dijo este miércoles que sus actuaciones como funcionario están "totalmente claras".

Al llegar a la Procuraduría General de la República, donde será interrogado, Lizardo Mézquita indicó que no sabe la razón de la citación y los motivos la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.

"Todo está claro, mis actuaciones como funcionario público están totalmente claras", dijo.

"No estoy enterado, ahora me voy a enterar tan pronto entre para resolver las inquietudes del Ministerio Público... No creo que haya alguna acusación, ahora es que se inicia el proceso", afirmó ante las preguntas de los periodistas.

Al ser preguntado si siente retaliación política, Lizardo Mézquita afirmo que no. "Recuerden que soy funcionario público y estoy llamado a responder"', sostuvo.

El Ministerio Público inició una investigación sobre corrupción administrativa que involucra a Lizardo Mézquita y el exministro de Hacienda Donald Guerrero.

Las pesquisas, que son encabezada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, se iniciaron tras una una denuncia pública del titular de la Dirección General de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien alertó sobre pagos irregulares a contratistas, ocurridos en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de alrededor de 21,000 millones de pesos, pero las indagatorias se extienden a otros hechos.

El citado monto incluyó 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para un plan de pavimentación de carreteras.

Este caso también lo están investigando Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente.

El Ministerio Público desarrolla una amplia labor de investigación de todos los hechos punibles, que incluye interrogatorios a diversas personas señaladas en este y otros casos.