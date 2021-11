El exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, dijo este jueves que está plenamente confiado en el trabajo que está realizando el Gobierno dominicano en cuanto a medidas y refuerzo de fronteras ante la situación de crisis que vive el país vecino Haití.

En una entrevista especial en el programa “Despierta con CDN”, Soto Jiménez indicó que no solo confían en los mandos militares, por su experiencia y tácticas, sino también en la juventud dominicana desde su posición “trinchera”.

“Yo soy optimista, porque confío en las Fuerzas Armadas, en lo que están haciendo y además confío en la juventud dominicana, porque todo el mundo habla, esto no se trata de buscarte tu calamina o buscarse un fusil, se trata desde la trinchera ciudadana, de la misma trinchera que teniendo a las Fuerzas Armadas como vanguardia, fue la que logró en la defensa, la victoria en una guerra de 13 años y 4 campañas militares en la independencia”.

Recordó la historia y señaló que en guerras pasadas, con menos herramientas y desventajas, “menos armados, menos numéricamente, menos estructurados militarmente”, los dominicanos “no perdimos una batalla, de cientos de combates, no los perdimos”

En ese orden aprovechó e hizo un llamado a los ciudadanos para que lean. “Señores hay que leer”, incitó.

Haití y bandas criminales no tienen capacidad militar

Desde su punto de vista y estudio, el mayor general dijo que a pesar de que son válidas y pertinentes las medidas tomadas para evitar que las bandas criminales entren al país, no tienen capacidad de logarlo.

Detalló que esas bandas podrían tener “capacidad barbárica”, pero no capacidad militar.

En ese sentido, señaló que lo que sí podría pasar es que, ante la situación de que ciudadanos norteamericanos secuestrados en Haití, Estados Unidos podría, con sus derechos, intervenir bajo la excusa de una operación de rescate.

En caso de que dicha intervención ocurriera, la República Dominicana podría ser tomada como santuario, y con las medidas tomadas por el Gobierno dominicano, es lo que se busca evitar.

“Puede pasar que esa gente, acosada por la presión de esa intervención intenten coger la República Dominicana como santuario… que como fuerzas irregulares, utilicen el territorio dominicano para refugiarse, y volver a operar y refugiarse y volver a operar”, explicó.

En cuanto al pensamiento de que si Haití representa o no una amenaza para el país en cuanto a fuerzas militares, el Mayor General Retirado indicó que pensar que sí lo es, “es una locura”.

“Pensar que Haití es una amenaza militar para la República Dominicana es una locura, porque Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y para más remate, no tiene fuerzas armadas”, señaló.

Sin embargo dijo, que tener una actitud relajada y pensar que no es un problema, sí representa la verdadera amenaza.



“Quiero que se me entienda, no es que las fuerzas armadas no infieran en el problema, estoy hablando de que pensar en que ellos son una amenaza militar, no lo son. Pensar que esa situación así, que Haití desvalido, que Haití sin fuerzas militares, Haití en la situación que está, con todos los problemas que tiene, siendo el país más pobre del hemisferio occidental, pensar que ese no es el problema o que es la amenaza más grande que se le ha planteado jamás al Estado Dominicano, es una actitud que podríamos pagar muy caro”, insistió.

Explicó que a diferencia de República Dominicana, Haití no tiene Fuerzas Armadas y ha fracasado políticamente.

“Una de nuestras fortalezas como país, frente a ese problema, es la fortaleza de nuestro sistema político, que es lo que ha fracasado en Haití, no son las Fuerzas Armadas que han fracasado en Haití, es su sistema político y nosotros tenemos más de 50 años de democracia, imperfecta, lleno de dilemas, pero resulta que nuestra democracia está ahí y ha funcionado y funciona, eso es lo que no existe en Haití”, indicó.

Las Fuerzas Armadas saben lo que están haciendo

A pesar de estar confiado en cuanto al tema de las medidas tomadas por el Gobierno, el exsecretario dijo que el actual ministro sabría cómo enfrentar ataques terroristas si fueses necesario, ya que está preparado para ello.

“Le voy a dar un detalle individual, el ministro de las Fuerzas Armadas, que es el líder de ese alto mando, la gente no sabe que es un oficial de fuerza oficial, que es un oficial antiterrorista de la que yo fui fundador y comandante, entonces, él sabe de eso”, aseguró.

Dijo que según lo que ve y señala, “están haciendo lo que tiene que hacer y lo que harán puede sobrepasar mis expectativas”, porque saben lo que están haciendo a nivel de tácticas y estrategias.

“Oportuno es decirte que las Fuerzas Armadas Dominicanas, que de hecho yo debo conocer muy bien, no solamente porque fui ministro, sino porque hice una carrera ahí adentro, en el área de las fuerzas especiales, yo tengo plena confianza, en esas fuerzas armadas que están comprometidas en las fronteras. Yo no me estoy refiriendo simplemente al establecimiento regular de las fuerzas armadas, que hacen una labor de gendarmería ahí, yo estoy hablando de cómo el gobierno dominicano ha ido reforzando esa frontera, llenándola de unidades tácticas”, indicó.