Subastan unos calzoncillos de Michael Jordan, a partir de 500 dólares

La familia de John Michael Wozniak, que fue guardaespaldas de la leyenda del baloncesto Michael Jordan, ha puesto en subasta unos calzoncillos "muy usados" del exjugador de los Chicago Bulls, informó este miércoles el diario As.

En enero de 2020, John falleció, por lo que sus familiares heredaron una serie de artículos que Jordan le regaló cuando trabajaba para él.

Michael Jordan's old underwear, with signs of 'definite use,' up for auction. 😶 https://t.co/i8IaSgRF7o pic.twitter.com/zmzW1BHtg1

— theScore (@theScore) September 1, 2021