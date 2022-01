La ex Miss Estados Unidos Cheslie Kryst falleció este domingo tras supuestamente lanzarse al vacío desde un rascacielos en la ciudad de Nueva York.

La ganadora del concurso en 2019 y también abogada, de 30 años de edad, habría saltado desde una terraza del piso 29 del edificio Orion, de 60 plantas; ubicado en 350 Oeste de la calle 42, en Manhattan. Se desconocen las causas del suicidio, a pesar de que dejó un mensaje.

Según The New York Post, citando fuentes policiales alrededor de las 7:15 de la mañana, hora de la costa este de EE.UU., fue encontrado su cuerpo en la calle.

Kryst residía en el noveno piso del edificio y presuntamente estaba sola cuando saltó. Fue vista por última vez en la citada terraza del piso 29, agregaron las fuentes.

La información fue confirmada horas después por su familia a través de un comunicado.

“Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie”, decía parte del comunicado. “Su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Le importaba, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada, luchando por la justicia social, como Miss Estados Unidos y como presentadora de ExtraTv”.

Minutos antes de saltar, Cheslie Kryst escribió en su página de Instagram : “Que este día te traiga descanso y paz”.

Desde el mismo 2019 la ex Miss Estados Unidos se refería en redes sobre la importancia de mantener la salud mental, llegando incluso a ofrecer consejos para sobrellevar el estrés.

El Día de la Salud Mental de ese mismo ano escribió en su cuenta de FB: “Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental y lo más importante que hice fue hablar con una consejera. Es muy fácil hablar con ella. Me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz o si tengo un mes ocupado por delante".

“Cuando no estoy hablando con mi consejero, paso tiempo al final de cada día para simplemente relajarme. Desconecto, apago el teléfono, no contesto mensajes. Solo me siento y veo mis películas favoritas”, agregó Kryst.

En 2020 volvió a hablar del tema en una entrevista con The Hilltop .

A pesar de que la policía no ha dado detalles de la muerte, se habla de suicidio pues dejo una nota.

En la misma, decía que quería dejarle todo a su madre; sin embargo la nota no incluía un motivo para sus acciones, dijeron las fuentes.