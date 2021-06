Santo Domingo.- El infectólogo Clemente Terrero aseguró este sábado que los niños también deben ser vacunados, de acuerdo a su edad y condición de riesgo.

“ No hay razones valederas para el temor a la aplicación de las vacunas de COVID- 19 a los niños, solo hay que agotar los procesos de experimentación y manos a la obra”, indicó en un artículo colgado en un medio digital.

Le recomendamos leer: La tercera dosis de la vacuna enfrenta a los especialistas

Citó tres razones importantes por las cuáles no se han inmunizado a los infantes contra el virus del covid, pese a ser una población vulnerable.

De acuerdo con el galeno, la primera razón es que las personas mayores son las más afectadas por el virus, en términos de infección, de gravedad y de muerte, por tanto es el grupo al que había que proteger, esto es valedero y entendible.

Sostuvo además que los estudios realizados hasta ahora para evaluar la eficacia y reacciones adversas de estas vacunas se ha centrado en los adultos y no en los niños y para validar la administración de un medicamento o vacunas en los seres humanos, primero debe cumplirse un principio ético para comprobar que no es dañina a la salud ( primiun non nocere ).

Le recomendamos leer: Dice Gobierno debe explicar por qué es necesario aplicar una tercera dosis contra el covid-19

“Para que los niños sean tomados en cuenta en el plan mundial de vacunación debe cumplirse estrictamente este principio, realizando los estudios que demuestran la eficacia y las reacciones adversas que podrían producir”, dijo.

Afirmó que una vez agotado el proceso primiun non nocere se podía tomar la decisión de inocular a los infantes.

El último juicio que sostuvo Terrero, son los mitos, tabúes y las corrientes de opinión negativas vertidas por los grupos anti-vacunas tratando de inculcar a la población la idea de que las vacunas de Covid producen daños a la salud de las personas.

“Reconocemos que la falta de comprobación de la eficacia y reacciones adversas ha sido lo que la retrasado la aplicación de esa vacunas en los niños, aunque confiamos que esta limitación tenía que ser resuelta”, puntualizó.

Expresó que China, se presta a iniciar la aplicación de la vacuna Sinovac a los niños mayores de 3 años de edad.

El también director del hospital infantil Robert Reid Cabral, manifestó que las vacunas de Covid tienen propiedades inmuno-antigénicas similares a otras que regularmente se aplican en los niños para evitar enfermedades como el sarampión, rubéola y la parotiditis.

Éstas son vacunas compuestas por virus que no tienen efectos adversos importantes en la salud de los infantes.