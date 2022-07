Email it

María Eugenia Acosta Abad cree que el cooperativismo es la mejor alternativa de desarrollo, aunque algunos sectores no lo acepten por razones de intereses

Nacida en el seno de una familia numerosa de Bonao, en la que primaban los valores que han regido su accionar personal y laboral, María Eugenia Acosta Abad es una mujer que ha tenido que trabajar como ¨un hombre¨ para hacer valer sus derechos y escalar profesionalmente. Recientemente fue reconocida en el renglón empresarial por el Ministerio de la Mujer y la Presidencia de la República, gracias a su labor durante 32 años en el sector cooperativo, en el que ha ocupado diferentes cargos, hasta ser la gerente general de la Cooperativa Vega Real, desde donde ha tomado diversas iniciativas a favor de las féminas, logrando que en el 2017 la entidad financiera se convirtiera en la primera de su tipo en recibir la certificación en la Norma Internacional de Igualdad y Equidad de Género.

Formación en valores

Vengo de una familia numerosa de 10 hermanos, de esas familias que rezan el rosario antes de acostarse, que no se almorzaba si faltaba uno en la mesa. Mi padre es un hombre que ha dado un ejemplo bellísimo a todos, nos ha inculcado muchos valores, los que llevo presentes en mí día a día. Recuerdo cuando el ciclón David a mi papá ayudando a todas las personas afectadas, y yo en mi casa llorando por el riesgo que corría con tantas situaciones pasando afuera; papá tenía mucha tierra, cosechaba muchos frutos, y cuando llegaba cargado a casa, yo iba con una canasta a llevarle a los vecinos, son cosas que a uno lo marcan, un valor de ayuda mutua y solidaridad, con ejemplo lo aprendí y lo practico a diario, así como la honestidad, mi papá era de esos padres que si usted llegaba con un lápiz de la escuela que no fue el que le compró había que devolverse a llevarlo”. Preparación

Vine de Bonao a La Vega a estudiar a UCATECI, en ese entonces mi papá no podía pagarme la universidad, pero me decía tú lo vas a lograr, y esas cosas que me inculcó, me ayudaron a tener mis compromisos, estudiaba y trabajaba medio tiempo en la misma universidad, con lo que cubría mis estudios, recuerdo que cuando había inscripción yo salía a las 10 de la noche y no me pagaban esas horas, pero tenía el compromiso de dar un servicio, y esa fue mi forma de aprender a trabajar; cuando terminé me contrataron a tiempo completo, duré varios años trabajando en diferentes área. A medida que mi trabajo lo ha ido demandando, he seguido capacitándome, no he parado de estudiar, haciendo diplomados, maestrías”. Familia

En La Vega formé mi familia, mi esposo y yo tenemos 33 años juntos, procreamos cuatro hijos. Tener 4 hijos con una precariedad como la de ese entonces era bien complicado. Tengo dos varones y dos hembras, se me fue dando lo que anhelaba de muchacha; mis cuatro hijos son muy amorosos, muy humanos, les gusta igual ayudar a los demás, esto se va transmitiendo con la práctica, y tengo la oportunidad y el escenario de decírselo a los demás, a los jóvenes, a los padres de que no hay mejor manera de enseñar que con el ejemplo, usted practica el amor en la familia y sus hijos van a dar amor. Mi esposo ni hablar, ha sido un soporte muy bueno, se quedaba con mis hijos más que yo para que yo pudiera avanzar, todo ha sido con mucho sacrificio”. Continuidad

Tengo 9 nietos, recién me nació una que se llama Eugenia María y estuve en los Estados Unidos conociéndola. Una particularidad en mis nietos es que casi a todos le pusieron mi nombre, una se llama Eugenia, otra Grace Eugenia, un varón se llama Ademar Eugenio, todos quieren ponerle mi nombre, eso me da mucha satisfacción porque mis hijos ven algo que le gusta y quieren reflejarlo en sus hijos. Me siento muy feliz y agradecida de Dios porque me va a dar la oportunidad de verlos crecer y enseñarles algo, para que se siga preservando en las generaciones las buenas prácticas familiares que he vivido”. Ejercicio profesional

He sido muy afortunada porque Dios me dio la oportunidad de trabajar en una empresa que me permite practicar los valores que mi padre me enseñó, desde aquí puedo ayudar la gente practicando la justicia, la esencia de la cooperativa, una empresa que se maneja por valores y principios; uno siente ese compromiso de hacer las cosas bien y practicar lo que dice la Biblia: ayudar al prójimo como a ti mismo, de eso se trata el cooperativismo, me siento una embajadora, no solo de cooperativa Vega Real, sino del cooperativismo, porque he podido llevar el cooperativismo a lugares nacionales e internacionales, y llevar ese ejemplo de servicio. Yo trabajé como un hombre para poder hacer valer la oportunidad que debían darme en los puestos, siempre lo he dicho y lo sostengo, tuve que trabajar muchas horas extras, sobre todo cuando tenía a mis niños pequeños. Entré a la cooperativa en el 1990 cuando apenas estaba formándose y ahí ayudé a institucionalizarla, formé parte de la creación de documentos, de procesos, manuales, políticas y reglamentos”. Lucha por igualdad

Como he tenido que trabajar como un hombre para poder conseguir oportunidades, desde mi cargo estoy contribuyendo a que eso cambie, creo que si la mujer se prepara va a tener mayores y mejores oportunidades, porque los puestos más importantes lo ocupan hombres, y esto tiene que cambiar, que la mujer no deje de obtener una oportunidad porque no esté preparada; en la cooperativa tenemos 114,000 socios, el 60% son mujeres y hay un trabajo planificado conjuntamente con el Plan Estratégico para trabajar por el desarrollo de la mujer, esto incide en todas las comunidades donde estamos ubicados en la región del Cibao; ahora estamos trabajando con el sello Igualando RD, iniciativa del Ministerio de la Mujer y la ONU que viene a fortalecer este escenario que tenemos. Estamos certificados con la norma de Igualdad y Equidad de Género, una norma internacional que nos ayuda a tener buenas prácticas en ese sentido”. Impacto social

Me gusta ver el impacto de las acciones tanto personales como institucionales que desempeñamos, disfruto escuchar los testimonios de personas que nos han dicho con la cooperativa lograron ejecutar sus planes, determinados proyectos, y no se trata solamente de proporcionarle un préstamo, porque el mercado está lleno de eso, es algo integral, hemos hecho una labor desde la cooperativa asociativa y de impacto con muchas personas, muchas comunidades, sobre todo con los jóvenes si quieren emprender un proyecto, le orientamos, le proporcionamos el dinero sin intereses hasta que logre instalar su negocio, eso da satisfacción. Recientemente pasó un tornado en una comunidad cerca de aquí, le llevó el techo a todas las casas, yo estaba en feria, con mucho trabajo, me presentan el caso e inmediatamente hago un paro en mi trabajo y me comunico con un líder de esa comunidad para ayudarlos, entonces se nos acercó una persona con un video de su casa, cómo se le destruyó todo e inmediatamente le pusimos su techo, y como estábamos en una feria le amueblamos la casa también; lo hicimos con muchos de la comunidad, pero ese señor fue de los primeros que se nos acercó y nos dijo lo bien que se había sentido, eso nos llena de satisfacción”. Honrada

El reconocimiento otorgado por el Ministerio de la Mujer y el presidente Abinader para mí fue muy importante, me dije, qué bueno que en estos niveles estén mirando las acciones de uno y el desempeño, se lo comunico a la familia, a la empresa le hago saber del reconocimiento y lo feliz que me sentía, e inmediatamente mis hijos, que viven en Estados Unidos, dicen mami vamos contigo a recibir el premio. Llegar allí ese día del premio tiene una historia inolvidable porque mis hijos querían subir a recibir el premio conmigo y no se podía, cuando subo a recibirlo, el Presidente me está felicitando y estamos socializando, le dije que sentía mucha satisfacción que él me estuviera entregando este premio y que mis hijos habían viajado a verme recibirlo, y él me dijo están aquí? le digo sí, entonces los llamó a los cuatro, eso fue grandioso, porque mis hijos siempre han entendido que no estuviera con ellos todo el tiempo por asuntos del trabajo”. Tiempo de calidad

Recuerdo que cada domingo sacaba mis hijos a comer helado en una pasola que tenía; íbamos en la mañana a la iglesia, a las reuniones de las escuelas siempre fui, yo viví mucho tiempo sola con mis hijos porque mi esposo vivía fuera del país; recuerdo cuando fuimos a Estados Unidos la primera vez a verlo, el más pequeño no lo conocía porque lo dejó de 8 meses, cuando llegamos al aeropuerto, él estaba esperando sus hijos con los brazos abiertos y el chiquito se quedó pegado de mí porque no lo recordaba y él se puso a llorar y el niño también, ese momento marcó la familia. En una ocasión fuimos a Disney y disfrutamos muchísimo en familia, recuerdo en el desfile que hacen al final del día mi hijo mayor se me perdió, nos dividimos para buscarlo y de repente lo encontré entretenido jugando, en esa multitud extraviársele un niño es terrible”. Milagro

He sido muy favorecida porque la mayor parte de mi familia la tengo cerca, pero pasé una situación de dolor muy fuerte: mi tercer nieto cayó en la piscina y se estaba ahogando, lo perdimos por momentos, yo estaba aquí en el país y por teléfono me estaban diciendo esto desde el hospital, me hinqué a la orilla de mi cama y pedí a Dios bien fuerte que salvara mi nieto y me mantuve ahí hasta que me dieran una respuesta positiva, cuando me dijeron ya respiró, abrió los ojos, me puse de pie, compré un vuelo y me fui a Estados Unidos a verlo; es un niño muy inquieto, fuerte, saludable y habernos dado este susto fue muy fuerte para nosotros, pero gracias a Dios y las oraciones contamos con un niño sano”.

Destaca fortaleza sector cooperativo

María Eugenia asegura que se siente una embajadora del cooperativismo, porque ha crecido aquí, ha visto las altas y bajas del sector y conoce su impacto, afirmando que cuando actúan con su verdadera esencia, es una de las mejores alternativas que tiene la sociedad para desarrollarse.



“Al cooperativismo le hace falta integración de los líderes del cooperativismo, que se sigan uniendo para que haya una sola línea y se le pueda hacer caso, que hagan valer su derecho. Nuestro presidente Luis Abinader está muy claro con los beneficios que da el cooperativismo, de hecho está apoyado para que se promuevan más cooperativas, pero aquí lo más importante es la institucionalidad de estas cooperativas, para que practiquen su esencia, que dejen que el cooperativismo fluya con todo lo que eso conlleva: reglamentaciones, regulaciones, pero adecuadas al cooperativismo, porque no puede regir el cooperativismo la Superintendencia de Bancos, que se promulgue la Ley del cooperativismo porque las cooperativas no pueden estar regidas por la misma ley de bancos porque somos diferentes, hemos expuesto la diferencia entre una cooperativa y un banco por lo que no podemos ser regidos iguales.

Entrega

Me siento satisfecha porque Dios me ha premiado con este escenario, donde ayudo a los demás a atender situaciones y casos, eso es lo más importante”.

Accionar

Algo que me ha ayudado siempre es que trato de hacer todo con justicia, me gusta hacer lo correcto, esa es mi práctica diaria y he tenido muy buen resultado”.

Dualidad

La cooperativa es una empresa que se caracteriza más por lo social, obviamente tiene que ser rentable para poder desarrollar la parte social”.