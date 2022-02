¡Adiós! Juan Abreu, productor dominicano detrás del éxito mundial “Danza Kuduro”

“Xtassy” o “A&X” también llegó a trabajar con Natti Natasha, Romeo Santos, Akappella y Carlos Vives

La madrugada de este viernes el artista y productor dominicano, Alcover, anunció el fallecimiento de su amigo, compañero de trabajo y más que eso, su hermano, Juan Abreu, mejor conocido como “Xtassy” o “A&X”.

Juan Alfonso Abreu, era el nombre completo del también artista de 37 años, que desde temprana edad siguió los pasos de su padre, quien era Dj, hasta lograr avanzar más en la música y convertirse en productor de grandes éxitos. El más conocido de ellos fue Danza Kuduro, el cual produjo junto Alcover, para Don Omar.

“El Caribe le ofreció un ambiente de colores, ritmos y música, que más tarde inspirarían al futuro productor. Al mudarse a la ciudad de Nueva York, por la música diversa, Abreu desarrolló una base musical repleta de sonidos innovadores. Las calles, el idioma y la gente eran extranjeros para él, pero se sintió en casa con la nueva música”, describe la biografía del productor en su cuenta Spotify, la cual data que 38,575 oyentes, de diferentes países, escuchan su música mensualmente.

El nombre que llevaba el artista es resultado del sentimiento que le provocaba producir música, según explica su hoja de vida,“la energía y el entusiasmo del joven, lo llevaban a un estado de “extasis”, por lo que decidió que ese sería su nombre artístico, modificándolo a su manera y resumiéndolo a “Xtassy”.

Alcover y Xtassy cosecharon una amistad sólida, gracias a que trabajaron juntos desde los inicios de sus carreras, algo que los mantuvo unidos siempre y los llevó a ambos a colaborar con grandes artistas y convertir sus canciones en hits.

Sin dar detalles de su deceso, Alcover publicó en su cuenta de Instagram que la muerte de su colega lo dejó devastado y habló la carrera que juntos emprendieron a lo largo de sus vidas.

“Destrozado no es ni la mínima expresión de lo que siento en este momento, pensar en que no te tenemos con nosotros, no asimilo ni escribiéndolo, mi hermanito lindo te amo, nos hicimos hombres, padres, soñadores, profesionales juntos, me inspiraste cada día que compartimos. Eres una leyenda y ¡las leyendas nunca mueren! Te llevo conmigo por siempre. Dios danos fuerza para entender tu voluntad, queda una madre sin su hijo, hijos sin su padre, hermanos sin consuelo, ayúdanos que hemos perdido un gran ser humano”.

Las reacciones relacionadas a su muerte de parte de personalidades que trabajaron con él llenaron las redes sociales minutos después del anuncio hecho por Alcover.

Discos en los que trabajó

Alcover y Xtassy han trabajado juntos en discos de grandes artistas como Danza Kuduro de Don Omar, Dutty Love de Natti Natasha, “Aleluya” de Romeo Santos, “Corazón Profundo” de Carlos Vives, entre otros. También trabajó de manera particular con Akapella en la canción “Am0r” y colaboró con JD con su Flown en la versión de Pepas titulada “Pa’ La Iglesia”.

R.I.P. #xtassy mis condolencias para la familia y amigos. Dios bendiga tu alma escansa en Paz querido amigo”.

Sarodj Bertin

Gracias hermano por tu forma conmigo y por apoyarme en mis momentos importantes, nunca te olvidaré”.

Mark B

Nunca sabes cuando será la última vez que verás a alguien, aún no lo creo”.

JD con su Flow

Reacciones

No sé cómo empezar ni terminar.. te amo Juan.. esa sonrisa genuina ese corazón tan grande y esa hermandad inquebrantable siempre estarán en mi corazón.. me voy a encargar de que el legado siga vivo hasta que yo respire.. tantos momentos que no voy a olvidar jamás se quedan en mi corazón como el regalo más bonito que me diste.. tengo un nudo en la garganta solo pienso en tus hijos y familiares que tanto amabas”.

Lors RD

Me tomó de sorpresa y sigo en shock. Creo que lo positivo de esto, si es que hay algo positivo, es recordarte, honrarte, rendirte tributo y agradecer el aporte que le hiciste al mundo con tu existencia como buen ser humano y tremendo profesional. Siento mucho tu partida y le deseo fuerza a tu familia para seguir adelante”.

Juan Magan

Papito Dios sabe el respeto y la admiración que toda la vida tendré por ti!! Este es el último recuerdo que tengo de ti, @Xtassys se te quiso en esta vida, y se te querrá toda la vida Que Dios Guarde tú alma y de fortaleza a tu familia, En Paz Descanse el mejor productor que he conocido”.

Fabrizzio