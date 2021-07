En entrevista con Yordi Rosado narró el día en que quería “tirar la toalla”

La cantante Alejandra Guzmán se convirtió en uno de los íconos de moda y belleza más importantes de la actualidad. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha buscado transformar su apariencia con procedimientos estéticos que han puesto en riesgo su vida.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Guzmán confesó que a lo largo de su trayectoria se ha sometido a un total de 40 cirugías para resarcir el daño que le ocasionaron las inyecciones de polímeros en los glúteos. Asimismo, recordó el trágico día en el que sintió que iba a fallecer debido a ello y que actualmente continúan extrayendo la sustancia de su cuerpo.

“Empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salid cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa. Mi piel se pone negra y dura como una piedra y el plástico no permitía que mi piel respirara”, recordó.

Alejandra explicó que su estado de salud era tan frágil que tuvo que firmar un documento en el que autorizaba que hicieran “experimentos” para intentar salvarle la vida y que no demandaría en caso de que los resultados no fueran favorables.

“Estuve internada seis veces en el hospital. Me han operado como 40 veces. Tengo una historia clínica muy amplia, soy la VIP de ahí. Ya no me siento mal, amo mis cicatrices, ahora me quiero más que antes, me acepto más, me cuido más y el haber estado e n el hospital me hizo darme cuenta de la capacidad que tiene uno de aprender”, expresó.

Información en desarrollo.