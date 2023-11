Sufre de Alzheimer avanzado. En agosto le fue retirada la pensión y el seguro por no tener documentos al día

Anita Ontiveros y Horacio Lamadrid llegaron a República Dominicana a comienzos de la década de los 70 del pasado siglo.



Hoy son considerados por muchos como padres de la televisión dominicana contemporánea.

Anita, en especial, fue la primera mujer que dirigió cámaras en el país. Y no sólo eso. Siempre fue una persona dada a ayudar, a enseñar.



Por esa razón fue muy bonito ver cómo el público, mayoritariamente juvenil, que estuvo la noche del jueves en la inauguración de Imaginativa TV -ese festival de la televisión creado por Edilenia Tactuck-, se emocionó y ovacionó largamente y de pie a Anita Ontiveros, a quien está dedicada esta edición del evento con fuerte acento formativo.



Sucede que ella no asistió. No podía asistir. Porque desde hace un tiempo Anita está, pero no está. O sea, está físicamente. Pero su mente reside en otro tiempo y en otra dimensión.



Sus hijos y su nieto la representaron.



Unas palabras dichas por Edilenia Tactuck y la entrega de un reconocimiento, llevaron hasta el teatro La Fiesta el aporte de Anita Ontiveros, su sencillez y humildad, y sobre todo su gran aporte a la televisión dominicana, su magisterio y su obra a través de numerosos programas de televisión que en los años 70, 80 y 90 formaron parte no solo del gusto popular, sino que ayudaron a formar a una pléyade de productores, editores y camarógrafos de calidad con un lenguaje novedoso, y con ello el gusto en el público.



Con tal razón se inauguró también una réplica de su oficina, donde se encuentra la isla de edición que utilizaba, casettes, mini TV, entre otros materiales y documentos.



Varias personalidades, entre ellos Juan Luis Guerra, Jatnna Tavárez, Lisette Selman, se refirieron a través de mensajes en video acerca de la impronta dejada por Anita Ontiveros en el desarrollo de la televisión criolla.



Palabras del hijo



“Me enorgullece estar aquí representando a mi madre”, dijo su hijo en las palabras de agradecimiento. “Fue en el hotel Jaragua donde Anita Ontiveros y mi padre Horacio Lamadrid comenzaron a hacer televisión… desde la Concha Acústica del Patio del Hotel Jaragua a inicios de la década del 70”, recordó.



Se refirió a su compromiso con la calidad en cada emisión que hacía y a su calidad humana en las relaciones con el personal que la rodeaba. “Estoy aquí en representación de mi madre porque ella no se encuentra en condiciones de asistir a este hermoso evento, debido a su Alzheimer avanzado”, declaró. “En estos momentos estamos esperando que alguna persona con sensibilidad nos ayude a recuperar la pensión que le fue retirada en agosto pasado, y su seguro de Senasa”, manifestó su hijo y aseguró que están haciendo todos los esfuerzos para poner al día sus documentos, toda vez que su pasaporte argentino está vencido hace años.



Solicitó, así mismo, que a “la persona que se está homenajeando hoy, que todo lo ha hecho por República Dominicana, se le pueda devolver su dignidad”, finalizó.

Edilenia Tactuck, Horacio y Samantha Lamadrid Ontiveros, y el nieto de Anita.

Una declaración



El periodista Severo Rivera solicitó a nombre de Adopae, a la máxima instancia del país, que le sea otorgada la nacionalidad a Anita Ontiveros y le sea restituida su pensión.



Entre los periodistas asistentes, miembros de distintas instituciones y medios, caló la idea de solicitar al presidente de la República Luis Abinader el otorgamiento por decreto presidencial con carácter extraordinario a favor de Anita Ontiveros, gracias a sus numerosos aportes a la creación televisiva en República Dominicana. Y con ello le sean restituidos el Seguro Senasa y una pensión a la altura de sus aportes imperecederos a la cultura dominicana.



A fines de los 70 realizó en Teleantillas un programa con Lope Balaguer. Aún no existía el término video clip. Pero ella realizaba audiovisuales con muchísima complejidad. También era bailarina y coreógrafa. Una mujer todoterreno.