El programa del evento incluye algunos escritores internacionales y 30 actividades de importancia, y en total más de un centenar

El jueves 24 de agosto a las 7:00 de la noche será la inauguración de la Feria Internacional del Libro en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, acto al cual según rigor, debe asistir el presidente Luis Abinader.



Esta es una feria que se hace a contrapelo de la opinión de muchas personalidades del arte y la cultura, y que humildemente refrenda quien suscribe, pues después del evento Centroamérica Cuenta, celebrado hace un par de meses, carece de sentido.



Si a esto se le suma que el público que más llena las calles de la feria, que son los estudiantes, va a estar ausente, pues ya se convierte en la crónica de aquello que ustedes saben.



Uno no quiere ser pájaro de mal agüero, pero árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Así no cogen consejo quienes tienen que ver con su organización.



Tras leer el programa de la feria lo primero que se extraña es la ausencia del Pabellón Infantil y Juvenil.

Los estragos del affaire Mariposas de Acero se hacen sentir, pues el Ministerio de Educación no se encuentra por ninguna parte. Y el llamado a clases ocurrirá después de la feria.



De modo que todo lo que los organizadores pensaban sacarle -¡Con justicia!- al 4%, fue multiplicado por cero.



La ausencia del pabellón que casi siempre es el más visitado, pertenece a esos jirones con los que la feria va firmando su acta de defunción. De hecho hay importantes personalidades de la literatura dominicana que piensan que la feria ya no existe.



Sin embargo, mientras el palo va y viene, esta versión de la feria se realizará -gracias a Dios y a la ministro de Cultura- en la plaza de ídem y no en la Ciudad Colonial (se inflama la glándula del ‘telodije’). El año pasado la Feria Internacional del Libro se realizó en ‘la zona’, como la llaman los jóvenes, con todos los inconvenientes que trajo, tal y como se les había advertido a los organizadores.



Un plato fuerte de la feria siempre han sido las publicaciones de la Editora Nacional que es, en buena lid, la única editorial que existe en el país, dedicada a publicar libros de autores criollos. Las demás o son simples imprentas o cuando más distribuidoras. En medio de esa orfandad del autor dominicano, no aparecen más actividades que la del viernes 25 a las 8:00 de la noche, cuando se realizará la puesta en circulación de varios títulos de esa casa editorial. Lo ilógico es que ninguno de esos títulos aparece.



Israel e invitados



El tema de Israel es punto y aparte. La inauguración del pabellón del país invitado de honor siempre aparece como una de las actividades importantes de la feria, y siempre es uno de los más destacados pabellones de la feria.



Centrado como está ese país en sus conflictos políticos internos, habrían dicho que ellos no podían asumir la construcción de un pabellón, ni traer escritores, libros, o representaciones de su cultura. A falta de esto, el embajador y el cónsul del país ofrecerán charlas en el pabellón de Israel que se encontrará en el Museo de Historia y Geografía.



De la lista de escritores invitados, son destacables la nicaragüense Gioconda Belli, el chileno Raúl Zurita, el mexicano Paco Ignacio Taibo II, el colombiano William Ospina y el español Carlos Bardem, con quienes hubiese bastado para hacer una de cinco días.



El domingo 3 de septiembre es el último día de la feria.

Actividades a destacar de los dos primeros días

VIERNES 25 de agosto. 11:00 a. m. Pabellón del Cómic – Conversatorio: “El papel del cómic en incentivo de la lectura entre la población joven”. Ponente: Bernardo Fernández (México). Moderadora: Estefany Then.



6:00 p. m. Sala de Letras – Conferencia: “Humboldt, pondré mi oído en la piedra hasta que hable”. Ponente: William Ospina (Colombia). Moderadora: Angela Hernández.



7:00 p. m. Pabellón de Identidad y Ciudadanía – Coloquio: “El amor en tiempos de odio”. Expositores: Carlos Bardem (España) y Esther Bendahan(Marruecos/España). Moderadora: Elena Ramos.



SÁBADO 26 de agosto, 10:00 am: Pabellón Azul de la Poesía – Presentación de los libros del Fondo de Cultura Económica: Mongo Blanco, de Carlos Bardem (España); El hijo del héroe, de Karla Suárez (Cuba); El estruendo del silencio y Gel azul, de Bernardo Fernández (México), y Odio, de José Manuel Fajardo (España). Presentador: César Medina, (Guatemala).



11:00 a. m. Sala de Letras – Conversatorio: “Un encuentro con Carlos Bardem: de la obra literaria a la pantalla”. Expositor: Carlos Bardem (España). Moderadoras: Tanya Valette y Tania Cárdenas.



4:00 pm: Sala de Letras – Coloquio: “Novela policial: estado actual del género”. Expositores: Paco Ignacio Taibo II (España/México), José Carlos Somoza (Cuba/España) y Bernardo Fernández (México). Moderador: Quibian Castillo.



5:00 pm: Pabellón de Identidad y Ciudadanía – Conversatorio: “Marcio Veloz Maggiolo: el indomable espíritu de un creador”. Expositores: Carmen Centeno (PR) y Danilo Manera (Italia). Moderador: Tulio Cordero



6:00 p. m: Pabellón Azul de la Poesía – Conferencia: “Combinatoria y convergencia: ficción, ensayo y arte”. Ponente: Eduardo Lalo (Cuba/PR). Presentadora: Sara Hermann.



7:00 pm: Sala de Letras – Recital: “Algo resuena”. Expositores: Raúl Zurita (Chile), IoanaGruia (Rumanía) y Mario Bojórquez (México). Presentadora: Denisse Español.