Bad Bunny es hoy por hoy el fenómeno de mayor impacto mundial, más allá de géneros musicales y de culturas.



Ya solo quedan boletas para el final de terreno, a RD$3,250. El primero de los conciertos se vendió totalmente y su impacto fue tal que enseguida se abrió una segunda fecha. Así que este viernes y sábado El Conejo Malo reina, si no en el Olimpo, en el Olímpico.



Gamal Haché es el productor local que ha tenido lo suficiente para sostener ambas fechas. Su tour es el más lucrativo de la actualidad a nivel mundial.



El astro puertorriqueño encabeza la lista semanal de Pollstar, con ingresos promedio de más de 2.7 millones de dólares por ciudad.



El artista de gira con su “World’s Hottest Tour” hasta el 10 de diciembre, estableció un récord histórico para un concierto de dos espectáculos brutos de un cabeza de cartel en solitario con una recaudación de taquilla gigantesca de US$31,474,781 en el SoFi Stadium en Inglewood, California, el 30 de septiembre y el pasado 1 de octubre.



Además, con su promedio de 15.7 millones de dólares por cada espectáculo en el lugar, tiene el segundo y el tercer puesto bruto más alto de la historia para un solo concierto, según las cifras de ventas de taquilla informadas durante The Pollstar Era que se remonta a cuatro décadas. Solo “King of Country” de George Strait tiene una recaudación bruta más alta registrada por una actuación con US$18.2 millones en el concierto final de su gira “The Cowboy Rides Away” el 7 de junio de 2014.



Según el referente Pollstar, no es un logro que pase inadvertido en Live Nation, el copromotor (junto con Cardenas Marketing Network) de la gira de Bad Bunny. “Vender programas consecutivos que rompen récords no es algo que vemos a menudo; de haber sido el espectáculo con mayor recaudación en SoFi a clasificarse como el segundo y tercer espectáculo con mayor recaudación en la historia de las giras musicales, el enorme impacto que ha tenido la ‘World’s Hottest Tour’ es el resultado directo del arduo trabajo, la creatividad y el talento”, dijo a Pollstar Hans Schafer, vicepresidente sénior de Global Touring en Live Nation. “El auge y la demanda de la música latina en todo el mundo son innegables y estamos agradecidos de ser parte de este viaje junto a Benito y todos los involucrados”, afirmó.