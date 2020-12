Banda Real, la música típica que cruza el peaje

Santiago. Hermandad, química y responsabilidad han sido los factores que han guiado a los integrantes de Banda Real en su transitar de 12 años de éxito en la industria de la música típica.



Este grupo, que el pasado 21 de noviembre celebró su aniversario, ha sabido sortear la “guerra de papeletas” o la lucha de egos que muchas veces se da entre los músicos de este género, ya que más del 90 por ciento de sus integrantes se mantiene desde la fundación de la agrupación identificada como “Los Líderes”, por su génesis con destacados instrumentistas como Berny Jhons (acordeón), Cristian Núñez (alias Cristian La Güira), el tamborero Andrés Núñez –La Tormenta-, y Darío Marte, mejor conocido como “Dary Mambo”.

Además, le acompañan los cantantes Orvis García, Richard Francisco y Vinicio López, el bajista Tony Batista, Israel Almonte en el piano, entre otros destacados músicos.

“Han sido 12 años de muchas vivencias. Hay que darle gracias a Dios que nos ha permitido tanto tiempo juntos, con mucho respeto, amor y transparencia. No es fácil mantenerse durante 12 años en una agrupación, eso es un sueño, la mayoría de agrupaciones duran par de años y se desbaratan, pero gracias a Dios estamos unidos haciendo música”, afirma Berny Jhons.

A esto, el acordeonista le suma el compañerismo y agradecimiento, y el hecho de que cuando se tiene 12 años en una agrupación están como en su casa.

“Aveces uno se deja llevar, pero todo el dinero no se coge, uno tiene que ser agradecido. Qué gano yo con que mañana me ofrescan tantos millones de pesos y no me va bien; es mejor pájaro en mano que cien volando, esa ha sido la meta de nosotros y se ha cumplido; la hermandad y ese agradecimiento también”, sostiene Berny Jhon.

El vocalista Orvis García, quien en una ocasion salió del grupo y volvio a integrarse, agrega que esta es una empresa que se ha caracterizado por la hermandad, por tener la certeza que pueden contar con sus compañeros, tal como se ha demostrado, al tiempo de resaltar la química tan positiva surgida entre ellos, lo que gusta mucho a la gente.

“A veces hay personas que influyen y le ponen cosas negativas a uno en la cabeza y uno se crea un mundo que no es la realidad y se desubica, pero cuando tú te rodeas de gente como ellos, en el camino vas aprendiendo y tú dices: -nunca debí de irme del lado de los muchachos-. Busqué otros horizontes, no me fue lo mejor, pero si uno está con una gente que te conoce todas las mañas, ahí es donde debía de estar”, afirma el cantante.

Aunque la banda está integrada por excelentes músicos, afirman que entre ellos no hay lucha de egos, y que todos respetan las reglas, lo que, según García, ha sido la clave para tener éxito, además del apoyo de sus seguidores.

Banda Real se ha caracterizado por ofrecer tanto merengue derecho como moderno, lo que les permite conquistar distintos públicos. “Cuando nosotros salimos los temas modernos fueron totalmente diferentes. Banda Real tiene una línea de temas modernos y hemos incursionado en otros toquecitos que le hemos dado, pero sin perder la esencia del grupo. Los merengues de nosotros no se parecen a los de nadie, no por hablar con altanería, sino que tenemos una línea y tratamos de no perderla. Si hay que ponerle cualquier ingrediente pues se lo ponemos, ya sea en la cantada o en la tocada”, afirma Orvis.

Sin fronteras

La teoría que la música típica no pasa el peaje no tiene cabida en esta agrupación, ya que antes de la pandemia agotaba una apretada agenda en famosas discotecas de la capital y otros puntos del país, más allá de la región del Cibao. A esto se suman las constantes giras internacionales de Banda Real. “Nosotros no estamos viajando ahora por la pandemia, pero nos han solicitado de Europa y muchos otros sitios; estamos esperando que las aguas vuelvan a su nivel para comenzar”, afirma Orvis García, al tiempo de recordar que prácticamente han recorrido todo Estados Unidos con su música.

Planes futuros

Al cuestionar a los integrantes de la banda sobre el futuro, tras ofrecer el concierto “Stay Home Vip Real Live”, Berny dijo que lo primero es pedirle al Señor que sea él quien decida por la agrupación, y que les permita continuar trabajando, haciendo música nueva y temas inéditos. “Yo seguiré trabajando con seriedad, para mí eso es lo que importa”. En tanto que, Orvis asegura que una vez todo vuelva a la normalidad, tienen muchas cosas buenas y positivas para darle a sus seguidores. Adelantó que están preparando un nuevo tema. “Es el único grupo de música típica que tiene casi 98% de los empleados desde que empezó”, afirma Bericlito Espinal, mánager de la agrupación.