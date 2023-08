“De ninguna manera está en peligro de derrumbe”, fue la respuesta tajante de la senadora por Puerto Plata Ginnette Bournigal ante la denuncia presentada el pasado martes en elCaribe.



Bournigal explicó que debido a que es una infraestructura próxima al mar, el salitre afecta mucho el techo curvo del escenario en el que se han presentado grandes exponentes de la música nacional e internacional.



“Hay que comprar un domo nuevo, la lona que cubre el anfiteatro, y hay que darle mantenimiento constante a la pintura porque eso está en el mar con el salitre. Lo pintan hoy y a los 15 días se oxida”, dijo la legisladora al inicio de la conversación.



“La infraestructura no tiene daños en absoluto. Estrictamente el domo, que lo pusimos el sábado para utilizarlo en el concierto Dominicana es mi patria, de la jefatura del Ejército. Ese domo, al quitarlo y ponerlo, se rasga porque también sufre por el salitre. Tuvimos que coserlo pero eso no va derrumbar de ninguna manera el anfiteatro”, señaló.



Hay que mejorar mantenimiento



La legisladora reconoce que hay que mejorar la frecuencia de mantenimiento que se da a la infraestructura debido al grave daño que puede ocasionar el salitre e indicó que tanto el patronato como las autoridades del gobierno central, están buscando la manera de que el patronato encargado de su cuidado, tenga fondos especializados a tales fines.



Explicó que están coordinando reuniones con el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el ministro de Turismo, David Collado para ver cómo se le da un mantenimiento mejor y, además, tener algunas modalidades más.



“Hay que darle mantenimiento mensual, porque ese es un asunto muy grave. Necesitamos recursos porque ahora mismos necesitamos hacer algunos cambios estructurales y estamos en ese proceso”, manifestó al reiterar que de ninguna manera está en peligro de derrumbe.



Bournigal explicó que en el pasado gobierno se designó al alcalde municipal como director del patronato, algo que considera se debe cambiar.



Hacen daño sin necesidad



La senadora por Puerto Plata dijo desconocer cuáles intereses tiene el empresario Juan Tejera, quien hizo la denuncia de las condiciones en las que se encuentra la obra inaugurada en abril de 2017 con una inversión que costó RD$259 millones, pero afirmó que la publicación hace un gran daño, sin necesidad, a una ciudad turística.



“El señor Juan Tejera ¿a qué intereses responde? ¿Por qué la de Puerto Plata? ¿Cuál es la intención?”, cuestionó Bournigal.



Recordó que hace un mes se llevó acabo el Festival del Ron en ese lugar y que hace una semana, la Comandancia del Ejército de la República Dominicana realizó el concierto “Dominicana es mi patria”. donde participaron unos 160 músicos de la institución.



Tejera, especialista en montajes y quien adquirió para el Ministerio de Turismo el techo curvo que cubre el escenario, dijo haber notificado al Patronado de la situación pero no le contestaron.



“Yo envié una carta a Luis Medrano y al Patronato explicándoles la situación en que se encuentra y les dije que si eso se rompe, primero puede costar vidas. O sea hay problemas de seguridad. Y arreglar eso les va a costar entre US$10,000 o US$15,000”, expresó.



“Al final del día nadie contestó, nadie hizo nada. Y eso está en franco deterioro, la verdad. ¡Eso de chepa no se ha caído!”.

¿Quiénes forman parte del Patronato?

El Parque de la Puntilla junto con el Anfiteatro cuentan con un Patronato del cual forman parte el alcalde de San Felipe de Puerto Plata, quien lo preside; el senador (a) de Puerto Plata; el gobernador de Puerto Plata; un representante del Ministerio de Turismo; un representante del Ministerio de Cultura; el obispo de la Diócesis de Puerto Plata; el presidente de la “Fundación Brugal Cree en su Gente”; el presidente del Clúster Turístico de Puerto Plata; el Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Plata y el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata.