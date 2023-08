Email it

Inaugurado en abril de 2017, es un anfiteatro griego de 2,062 metros cuadrados frente al Océano Atlántico con capacidad para 4,000 espectadores.



Se trata de uno de los atractivos más importantes que se han añadido a la belleza de La Novia del Atlántico y a toda la zona norte del país.



En el anfiteatro se han presentado figuras como Peter Cetera, que fue la primera figura internacional en ofrecer un concierto allí. Le han seguido Diego el Cigala, Pablo Milanés, Johnny Ventura, Angelita Carrasco, Wilfrido Vargas, Toño Rosario, Los Hermanos Rosario, Eddy Herrera, Fefita La Grande, y un largo etcétera.



Durante la celebración hace pocas semanas del Festival del Ron, en Puerto Plata se pudo observar el evidente estado de deterioro que acusa el aún joven Anfiteatro de Puerto Plata, una inversión que costó RD$259 millones.



El empresario Juan Tejera, un especialista en cuestión de montajes, fue quien adquirió para el Ministerio de Turismo, a una de las mejores empresas del mundo la estructura que está en peligro, que es el techo curvo de lona y aluminio que cubre el escenario.



“Yo envié una carta a Luis Medrano y al Patronato explicándoles la situación en que se encuentray les dije que si eso se rompe, primero puede costar vidas. Osea hay problemas de seguridad. Y arreglar eso les va a costar entre US$10,000 o US$15,000”, dijo Tejera.



“Al final del día nadie contestó, nadie hizo nada. Y eso está en franco deterioro, la verdad. ¡Eso de chepa no se ha caído!”, informó. “Yo lo dije. ¡No estén haciendo shows ahí, que eso se puede caer en cualquier momento! Y no hay manera de demandar al fabricante ni nada. Incluso yo le mandé todas las fotos de eso al fabricante; él me envió rodo lo que había que cambiarle, con una cotización”, manifestó quien le compró al fabricante esa estructura. “Es uno de los tres fabricantes más grandes del mundo”, agregó.

Una estructura necesaria



El techo curvo, que algunos llaman concha acústica, aunque en realidad es más contra las inclemencias del tiempo por su cercanía con el Atlántico, pide a gritos ser intervenido.



“Yo incluso coticé lonas nuevas. Porque esas lonas tiene un tiempo de vida limitado. Esas lonas cogiendo agua, sol y sereno ahí, ¡mucho han durado!”, insistió Tejera.



Preguntado sobre el costo de esa estructura, respondió que “eso andaba por unos 150 mil dólares, algo así, yo lo puedo buscar. Yo lo tengo por ahí”, dijo sin precisar, mientras se trasladaba.



“De mi parte, que trabajo en eso, si me preguntan a mí, les digo que eso es muy inseguro, porque ahí hay muchas piezas que está corroídas. La estructura completa es aluminio, pero lleva cables de acero que es lo que le da rigidez. Los shakolds, la base del piso, que lo fija al piso, quiero decir, la estructura de concreto para fijarlo al piso, todo eso es hierro, pero es galvanizado. Es hierro. Fíjate que ahí hay cables que con la mano los rompes: cables de acero”, expuso Juan Tejera.

¿Quién responde?



La compra y cambio de las piezas del Anfiteatro de Puerto Plata es imprescindible y urgente, antes que ocurra una desgracia o los costos sean mayores. Hace pocos días se le mencionó la situación al presidente Luis Abinader en la reunión con Adopae.



El Anfiteatro de Puerto Plata es el más importante venue en toda la zona norte del país, de cara al turismo.



¡Vale la pena salvarlo! ¡Arriba Puerto Plata!

Una de las piezas de hierro que atan los cables de acero, a la intemperie.

¿Quiénes forman parte del Patronato?

El Parque de la Puntilla junto con el Anfiteatro cuentan con un Patronato del cual forman parte El Alcalde de San Felipe de Puerto Plata, quien lo preside; el Senador (a) de Puerto Plata; el Gobernador de Puerto Plata; un representante del Ministerio de Turismo; un representante del Ministerio de Cultura; el Obispo de la Diócesis de Puerto Plata; el Presidente de la “Fundación Brugal Cree en su Gente”; el Presidente del Clúster Turístico de Puerto Plata; el Presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Plata y el Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata.