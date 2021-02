Cameron Diaz anuncia que no volverá a actuar

Hace unos años, Cameron Diaz dijo de sí misma que estaba “semijubilada”. Ahora, es ella la que se saca del mercado de la meca del cine y de forma completa. La intérprete de Los ángeles de Charlie, Algo pasa con Mary o La boda de mi mejor amigo ha contado que no tiene intención de volver a actuar después de haberse convertido en madre, algo que tuvo lugar hace algo más de un año.

La intérprete, de 48 años, ha dado a conocer su decisión en una entrevista radiofónica con el programa Quarentined With Bruce. “Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida”, explicaba la actriz durante el programa. “Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”. Además, Diaz también explicaba que busca centrarse en su marca de vinos, Avaline.

“No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, cuenta la actriz. Diaz anunció en enero de 2020 que ella y su esposo desde principios de 2015, el músico Benjamin Madden, de la banda Good Charlotte, habían sido padres de una niña llamada Raddix Madden y que nació por un vientre de alquiler.

¿Y respecto al hecho de volver a entrar en algún momento en el mundo del cine, donde alcanzó la fama con apenas 22 años gracias a su primera película, La máscara? “No me lo imagino, nunca puedes decir nunca a nada en la vida y yo no soy ese tipo de persona, pero ¿volver a hacer una película? No me lo planteo, pero bueno, quién sabe, pero no puedo imaginármelo ahora siendo madre”.

Diaz plantea en la entrevista que si se dedicara al cine no podría dedicar su tiempo a su hija y que eso no es lo que busca. “Pienso que no podría ser la madre que soy ahora, que no lo sería. Y lo siento por otras muchas madres que no pueden hacerlo, que tienen que ir a trabajar.

Lo que sea a lo que se dediquen, lo siento por ellas y por sus hijos. Pero criar a un hijo realmente requiere de toda una tribu, y yo me siento bendecida por estar aquí y ahora con mi hija. Y lograr ser la madre que quiero ser es una suerte. Soy una privilegiada y este es un privilegio muy, muy grande”.

Ya antes de ser madre Diaz vivía alejada de los focos y no se planteaba volver. En una entrevista con el portal Goop de Gwyneth Paltrow el pasado verano explicaba: “Simplemente decidí que quería cosas diferentes en mi vida. Me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas, metida en esa rutina, que realmente no dejé ningún espacio para mi vida personal”.

Por eso ahora ha decidido centrarse en el bienestar personal —también en el suyo propio— y ha publicado varios libros al respecto. Una preocupación que ya había explicado en una entrevista con la revista InStyle un año antes: “No echo de menos la interpretación. Ahora estoy buscando mi espacio de bienestar pero, sea lo que sea que haga, tiene que ser algo que me apasione y que no lo sienta como un esfuerzo”.

Desde 1994 y hasta 2014, Diaz protagonizó más de medio centenar de películas y se convirtió en uno de los rostros más populares de Hollywood y del planeta. Algo que le hizo lograr ser la actriz mejor pagada del mundo entre 2007 y 2008, cuando cobraba cheques de 50 millones de dólares por cada proyecto en el que participaba. Sin embargo, hace un lustro decidió parar. “Comencé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, hace ya 25, y eso es mucho tiempo”, le contaba a InStyle. “Le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si es que decido hacerlo”.