Los acuerdos rubricados por Marianna Vargas, directora general de Cine, buscan expandir la actividad cinematográfica local.



El Festival de Cannes ha servido de marco para la fima de dos convenios, por separado de los festivales de cine de Huelva y de Locarno con la DGCine.



Vargas Guriliova expresó que “la estrategia que estamos desarrollando, desde la DGCine, está enfocada en la internacionalización del cine dominicano, mostrando su desarrollo, con el fin de lograr posicionamiento, exposición, coproducción y distribución. Tener presencia dominicana en los festivales de Locarno en Suiza y Huelva en España nos permite continuar abriendo oportunidades para nuestro sector, y seguir fortaleciendo las relaciones con ambos países”.



Manuel H. Martin, director del Festival de Huelva, ha dicho “desde principios de 2023, llevamos trabajando en acuerdos de dos años, teniendo en cuenta dos ediciones, la 49 y la 50, como es el caso del acuerdo con la Dirección General de Cine de la República Dominicana”. Y agregó: “Llevamos años trabajando con las instituciones y festivales dominicanos y programando las obras de sus cineastas. Por todo ello, estamos muy felices de convertir a Huelva en un punto de encuentro para nuevos proyectos que conecten a nuestras cinematografías, además también estamos trabajando en la programación de ciclos especiales de cine dominicano previo a la celebración del festival”.



Por el Festival de Locarno, suscribieron Zsuzski Bánkuti, Head of Open Doors y Markus Duffner, Head of Locarno Pro, para que productores dominicanos creen alianzas de negocios a través de la iniciativa Match Me!, que conecta, de acuerdo a sus perfiles, a productores nuevos (que ya cuentan con proyectos en desarrollo a nivel internacional) con posibles coproductores, fondos o agentes de ventas, a través de un servicio de intermediación personalizado.