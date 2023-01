Las nominaciones a los Premios de la Academia se anunciaron este martes 24 de enero en Los Ángeles.



La noticia cayó como una granada de fragmentación entre un pequeño grupo de críticos que cubrían el XV Festival de Cine Global de Santo Domingo. Unos de acuerdo con las nominaciones y otros en contra.



A miles de kilómetros, en París, los organizadores del Festival de Cannes lanzaban una nota para exteriorizar su felicidad al ver que varias de las películas de la Selección Oficial del 2022, entre ellas la Palma de Oro, se llevaron 20 nominaciones en 15 categorías.



El hecho de que haya representación de Cannes en la mejor película y mejor dirección es para estar contentos. Pero que además estén nominados como mejor actor protagónico, mejor fotografía, diseño de sonido, efectos especiales, montaje, diseño de producción, maquillaje, peluquería, vestuario, es alucinar.

Mas cuando se suma mejor largometraje internacional, largometraje documental, canción original, guion original, guion adaptado, es ya el real éxtasis de la felicidad.



Contra lo esperado



Entre las candidatas a los Oscar logró entrar El triángulo de la tristeza, que fuese la Palma de Oro en Cannes en 2022 y que no se nominó en este acápite en los Globos de Oro, donde ganó Los Fabelman, de Steven Spielberg. El triángulo… es una película en tono de humor negro que ha merecido además en los Oscar una nominación como mejor director al sueco Ruben Östlund. Y otra como mejor guion.



Esa comedia es acompañada por el drama inglés Sin novedad en el frente; la nueva de James Cameron, Avatar: el sentido del agua; Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh; la ganadora del Elvis; Todo a la vez en todas partes, y Los Fabelman.



También fueron nominadas a mejor película Top Gun Maverick, cuyo estreno mundial también ocurrió en Cannes y Ellas hablan.



Will Smith, el hombre que manchó para siempre la 94 edición de los Oscar, con el bofetón a Chris Rock, quedó fuera de las nominaciones por su trabajo en Emancipation, de Antoine Fuqua, una película con comentarios positivos, dentro de los cuales sobresale el papel de Smith.



En cambio sí estará y con muchas posibilidades de llevarse el gato al agua, Brendan Fraser, por La Ballena.

Ana de Armas entró en las nominaciones a mejor actriz protagónica con su versión de Marilyn Monroe en Blonde, y si bien no se alzó en los Globos de Oro con la estatuilla, ¿por qué no pensar que sí pueda ganar el Oscar?



Nominada como mejor película de animación el Pinocho de Guillermo del Toro, quien también debió ser nominado como director, pero no lo fue porque en la Academia hay quienes siguen pensando en la animación como un género menor.



La otra película que saca la cara por Iberoamérica es Argentina, 1985, del director Santiago Mitre, con Ricardo Darín en el protagónico. El largometraje fue la mejor película de habla no inglesa de los Globos de Oro.