Techy Fatule a Acroarte: Que les vaya bien y a los nominados

Santo Domingo.- La cantautora Techy Fatule, quien este año quedó fuera del listado de los nominados a Premios Soberano, aseguró que aunque recibe con mucho amor y gratitud los reconocimientos que le otorgan, ella no trabaja por premios.

La solista manifestó que por varias ocasiones Acroarte no ha considerado sus trabajos, al igual que los de muchas personas cercanas a ella.

“Si ellos no consideraron que yo debía estar, pues amén, no me importa realmente. Que les vaya bien y que les vaya bien a los nominados también, porque son jóvenes que están haciendo un trabajo increíble”, manifestó al ser entrevistada en el segmento Caribe Espectáculo de elCaribe.

