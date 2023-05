Hoy arranca el pre-evento en el Centro León de Santiago y mañana se inaugura en el Auditorio del Banco Central

“Lira de oro, mueve tus alas/ hasta que acabe yo este canto / esconde hondamente tu cabeza de caballo en el silencio. / Lira de oro, mueve tus alas /hasta que acabe yo este canto”, pide Mircea Cartarescu en su poema La caída.



A partir de hoy la lira de oro mueve sus alas para darle protagonismo a la literatura y la palabra con el Festival Centroamerica Cuenta, de la mano de la fundación homónima y de la Fundación René del Risco Bermúdez. Claudia Neira junto a Minerva del Risco han armado un evento que nunca se había realizado en el país. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez preside esta iniciativa que cumple su décima edición justamente en República Dominicana.



Ayer Ramírez dijo a elCaribe que “este festival inició como una cosa pequeñita en una ciudad de Nicaragüa, donde el agua para beber los que estaban en la mesa central, la mandábamos a buscar al colmado de la esquina. Luego, el odio de Daniel Ortega, exilió al festival y nos exilió a nosotros. Y gracias al apoyo de organizaciones internacionales, fundaciones y demás se ha convertido en lo que es hoy, que mueve a 78 escritores de distintas partes del mundo, para traerlos a República Dominicana”, dice el Premio Cervantes de 80 años, a quien le ha sido retirada la nacionalidad nicaragüense y hace dos días se enteró de que también le han retirado su título de abogado.



“Este es otro gesto más de la ridiculez -dijo-, me están solicitando a la distancia que haga entrega de mis sellos y demás… A mí que no ejerzo el derecho. Yo lo que hago es escribir… ¡Esto es un circo de muchas pistas!”, manifestó.



El autor de “Margarita, está linda la mar”, Premio Alfaguara 1988, anda de la mano de su esposa Tulita, a quien está unido desde 1964 y con quien tiene dos hijas y un hijo. “Tulita es mi primera crítica. Ella lee siempre primero lo que escribo. Mis hijos también me leen. Y obviamente mis editoras, a quienes hay que hacerle mucho caso, porque tienen una mirada que el escritor no tiene”, reconoce.



Defiende la importancia de lo que escriben los jóvenes. “La juventud es la que mueve la literatura; y hay que tener puesto el oído en ellos, interesarse. Ellos son los que hacen evolucionar los géneros literarios”, expresó.



Ramírez asegura que no sería presidente de Nicaragua aunque se lo propongan. “Mi oficio es escribir. No quiero pertenecer a la gerontocracia que rige muchas veces los destinos de Latinoamérica”. Su próxima novela ya está en manosde sus editores.

Mircea Cartarescu, Luis García Montero y Gioconda Belli.

Actividades del evento

Martes 16 de Mayo

Centro León 2:30 a 3:20 pm Literatura sin fronteras: Gabi Martínez (España), Mario Martz (Nicaragua) y Fernando Cabrera (RD) conversan con Claudia Neira Bermúdez (Nicaragua).

3:30 – 4:20 p.m. Juan Bosch, entre la política y la literatura. Sergio Ramírez (Nicaragua), José Alcántara Almánzar (RD) y Juan Daniel Balcácer conversan con Ángela Hernández Núñez (RD).

Miércoles 17 de mayo.

Auditorio del Banco Central. 6:00 pm. Ceremonia de inauguración Festival Centroamérica Cuenta (por invitación)

8:00 – 8:50 p.m. Contar la realidad de frente. Sergio Ramírez (Nicaragua), Mircea Cărtărescu (Rumanía) y Juan Gabriel Vásquez (Colombia) conversan con Carmen Imbert Brugal (RD). Intérprete: Marian Ochoa de Eribe.

Jueves 18 de mayo

Auditorio de Unibe: : 10:00 – 10:50 a.m. El pasado por delante: Emiliano Pardo-Tristán (Panamá), María Eugenia Ramos (Honduras) y Lara Moreno (España) conversan con Ingrid Bejerman (Brasil/Argentina).

3:00 – 3:50 p.m. Identidad, tradición e inclusión en la literatura para niños y adolescentes (¡Contar a los niños!) Dulce Elvira de los Santos (RD), Ioana Nicolaie (Rumanía) y María Eugenia Ramos (Honduras) conversan con Geraldine de Santis (RD). Intérprete: Marian Ochoa de Eribe

Centro Indotel (Ciudad Colonial) 5:00 – 5:50 p.m. Escribir desde el Caribe. Frank Báez (RD), Shirley Campbell Barr (Costa Rica) y Mayra Santos-Febres (Puerto Rico) conversan con Emilia Pereyra (RD).

6:00 – 6:50 p.m. Literatura, activismo y compromiso: Shirley Campbell Barr (Costa Rica), Darrel J. McLeod (Canadá), Joumana Haddad (Líbano) y Claudia Piñeiro (Argentina) conversan con Fausto Rosario (RD).

7:00 – 7:50 p.m. Entre la realidad y los sueños: Mircea Cărtărescu conversa con Antonio Sáez Delgado. Intérprete: Marian Ochoa de Eribe

8:00 – 8:50 p.m. El impulso de escribir Gioconda Belli (Nicaragua), Juan Gabriel Vásquez (Colombia), Joumana Haddad (Líbano) y Claudia Piñeiro (Argentina) conversan con Daniel Centeno Maldonado (Venezuela).

Viernes 19 de mayo