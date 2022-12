Email it

El Congreso Patrimonio, salvaguarda y protección reconoció al folclorista Dagoberto Tejeda y a la arqueóloga Kathleen Martínez.



Es digno de elogios el hecho de que, a la vera (por no decir, de espaldas a) del Ministerio de Cultura y de la propia estructura de Patrimonios, se desarrolle un evento en el que más de 50 expertos han reflexionado sobre cinco áreas patrimoniales.



Mijail Peralta, el joven director del Centro Cultural de Banreservas, ha sido el convocante y quien al final ha asegurado que en los próximos días se emitirá la declaración final, producto del trabajo en comisiones de los profesionales.



Expertos en patrimonio material, inmaterial, natural, memoria histórica y arqueológico se dieron cita durante tres días. En la primera jornada homenajearon a Dagoberto Tejeda y Kathleen Martínez, destacada en la búsqueda de la tumba de Cleopatra. La inauguró Mauro Rosi, Jefe de la Unidad para América Latina y el Caribe del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, quien sostuvo que los patrimonios culturales del país tienen un valor singular y simbólico que hacen única a la República Dominicana.



Mientras que el antropólogo Carlos Andújar, asesor del Centro Cultural Banreservas e investigador, destacó que los patrimonios están vinculados a un valor simbólico y exclusivo y destacó que un turista, si desea playas, las hay en todo el mundo, pero si quiere conocer la ciudad primada de América, solo lo logra si viene a Santo Domingo.



Las cinco patas de la mesa



No cuatro, sino cinco patas tiene esta mesa. Porque cinco son las temáticas abordadas por separado.

Patrimonio de la memoria estuvo integrada por Carlos Andújar, Luis Felipe Rodríguez (Centro León), Tommy García (Ministerio de Cultura/Casa de la Música). Izaskun Herrojo Salas, Luisa de Peña (directora Museo de la Resistencia), Julia Castillo (directora Centro Perelló), Rafael Peralta Romero (director Biblioteca Nacional), Jenny Acosta y Dahiana C. Grullón A. (presidenta Adopresci).



La segunda, de Patrimonio Natural: allí estuvieron Olmedo De León, Eleuterio Martínez, Ico Abreu, Ada Yadira Lora, José Manuel Mateo y Jenny Acosta .



En Patrimonio Inmaterial: Edis Sánchez, Dagoberto Tejeda, Soraya Aracena, Juan Francisco de Jesús Vásquez, Boynayel Mota, Pedro Castro, Sélvido Candelaria (director de Cenadarte), Maritza Olivier, Julio Encarnación, Jonathan De Óleo, Odalís Rosado, Maritza Minier y Aristóletes Poncerrat.



En Patrimonio Arqueológico: Manuel García Arévalo, Adolfo López Belando, Glennis Tavárez, Roberto Balcácer, Gabriel Atiles, Guillermo Ricart, Cruz Apestegui y Manuel Betances. Y en Patrimonio Material: Ana Cristina Martínez, José Enrique Delmonte, Edwin Espinal, Risoris Silvestre, Iris de Mondesert, Teresa Raulina Capellán, Ruahidy Lombert, Mauricia Domínguez y Jordi Molina.