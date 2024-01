Cristina Casado lanzó el 30 de abril de 2021 el tema Whitout you, un tema propio escrito originalmente en inglés. Tenía 21 años y en esos momentos, estudiaba el cuarto año de la carrera de Ciencias Neurológicas en el Lake Forest College, centro universitario en Chicago.



Su voz es dueña de un registro bastante sostenido en las notas agudas, que además sabe usar el falsete y comunica adecuadamente para la música pop.



La producción del tema fue de Álvaro Dinzey y el arreglo de Eugenio Vanderhorst. DInzey también laboró las parte de piano y los teclados. Las guitarras las puso Luis Payan, de 440, la orquesta de Juan Luis Guerra. Los violines los grabaron Militza Iankova, Anarys Iznaga y Luis Augusto. La viola la hizo Zvezdana Radojkovic y el chelo Melina Zivkovic, estos cinco últimos son integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional.



La mezcla y grabación fue de Pengbian Sang. La masterización fue de Can Canto, de Notable Productions.

Antes, Cristina había participado en un musical. Cuando le perdimos la pista, preparaba la grabación de Fool For You y Winepong.



Cristina Casado cursó estudios musicales en la Academia Musical Elia Mena, y posteriormente en la Academia de Música y Artes de Punta Cana, que dirigen los maestros Dante Cucurullo y Maria Irene Blanco. La entidad de formación artística, que está instalada en Cap Cana fue creada en honor a ella, debido a los dotes artísticos. Es hija de la arquitecta Carolina Llobregat y del gestor cultural e intérprete Alexis Casado.



Se ha sabido que Cristina ha regresado al país. A través de una nota informa que después de graduarse de la universidad, Cristina se puso en contacto con Lonnie Cayetano, el propietario de la empresa Jus Legendary CCM. Juntos, trabajaron con los productores Tiana Shai y Tyler Gaston, y escribieron y grabaron su segunda canción, Come Back, que fue grabada en el estudio Little Big Room, ubicado en California. La música de Cristina Casado está disponible en las plataformas digitales. Entre otras composiciones, ha publicado Headfirst, Heart Race (Hope U Burn); y Winepong Nights.



La cantautora ha evolucionado, según la nota, hacia la música alternativa y las fusiones de ritmos.

El concierto

El próximo miércoles 31 de enero, a partir de las 9:00 de la noche, se realizará la “Noche de merengue y bolero”, en la discoteca Jet Set, que cuenta como figuras principales a Sergio Vargas, Pavel Núñez y Los Kompas. Las boletas se venden en la plataforma Passline.do, a RD$4,000 VIP y VIP2 y General a RD$3,000.