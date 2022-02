Cuando hay que hacer música para dos repúblicas en una isla

Isla de Dos Repúblicas es una visión geográfica, histórica y ambiental de los dos países que comparten la Isla La Hispaniola

El documental es el género cinematográfico que, hasta ahora, aporta una identidad mejor definida de los contornos de lo dominicano, dentro de la industria cinematográfica criolla.

Pocos años atrás era impensable que hubiesen músicos jóvenes especializándose en musicalización cinematográfica.

Hoy no solo estudian, sino que comienzan a dejar huellas en el rico mosaico del cine dominicano.

Uno de ellos es Su-Chan Sang, vástago de la familia de descendientes chinos de la zona de Quangzhou (Cantón) como Mu-Kien Adriana Sang, Miguel Sang Ben y su padre Pengbian Sang (entre otros).

Pengbian Sang, el reconocido músico dominicano, director de Retro Jazz, fue quien encabezó el trabajo de musicalización de un largometraje documental que desde el 24 de febrero se proyecta en salas de Palacio del Cine: “Isla de Dos Repúblicas”, del director Héctor Ulises Montás.

Para Pengbian ha sido una experiencia maravillosa y enriquecedora el trabajo de musicalización de este documental realizado junto a su hijo Su-Chan Sang.

Levantar los ejes de la música sobre las imágenes aéreas de Leo Tamargo y la cinematografía de Franie Báez, Jaime Gómez, Claudio Chea y Alex Otero, garantías de la mejor forografía; y el texto del historiador y sociólogo Frank Moya Pons y el narrador Rey Andújar, era un reto vertical. Basta con ver aunque sea el trailer, para darse cuenta de lo que se trata.

El tema del documental por momentos es dramático y desolador, sobre todo en ese contrapunteo de uno y otro lado de la frontera, donde la crónica histórica describe los más de 700 ingenios azucareros que fueron sembrados en Haití y una de las favelas más grandes que existen en el mismísimo Puerto Príncipe, la que fue “derretida” cuando el terremoto.

Ante un tratamiento impecable de una fotografía, que es capaz de ofrecer un tono de optimismo y esperanzador en medio de lo más trágico, crear la música que no estorbe, sino que complemente la experiencia, es un reto grande y si se hace a dos cabezas y cuatro manos, mejor.

Pero la experiencia de Pengbian Sang musicalizando películas es anterior a la Ley de Cine. A su talento creador se debe la musicalización de filmes como Nueba Yol y Perico Ripiao (donde la música es tan protagonista) y ahora, además, contaba con los estudios y el talento de su hijo, quien se especializó en musicalización para cine.

Su-Chan Sang, al igual que Pengbian, es egresado de Berklee College of Music, en Boston, Massachusetts.

“Musicalizar este documental fue un gran reto. Su director Héctor Montás siempre tuvo como objetivo que, además de ser educativo y formativo, el documental debía tener un importante aspecto creativo y artístico.

El trabajo de fotografía fue magistral, lo que nos presentó el desafío de hacer una música que estuviera a su altura estética, y que al mismo tiempo contribuyera a desarrollar la narrativa del excelente guión que escribió Frank Moya Pons. Por otra parte, me siento muy feliz y orgulloso de haber podido trabajar con mi hijo Su-Chan. Fue una experiencia rica y maravillosa, como padre y como profesional. Su-Chan se graduó hace unos tres años en composición y orquestación de música para cine. Gracias a él tuve la oportunidad de familiarizarme con técnicas modernas de musicalización de imagen. Además, me da mucha satisfacción y me llena de esperanza, saber que hay músicos de la nueva generación que se están preocupando por hacer música con profundidad, criterio, profesionalismo y originalidad. Lo digo como padre y como dominicano”, expresó.

Mientras, Su-Chan Sang quien ahora reside en Puerto Rico, confirmó su satisfacción “al trabajar la música original de mi primer largometraje junto a mi padre. Las piezas que compuse para Isla De Dos Repúblicas contienen mucho de mi esencia y voz como compositor, gracias a la inspiración que me brindó este proyecto bajo la visión de Héctor Montás”.

Su-Chan tuvo sus inicios en la música en el Estudio Diná, donde realizó estudios de piano, solfeo y teoría musical, Luego en el Conservatorio Nacional de Música, y finalmente en Berklee College of Music, donde obtuvo un Bachelor en Film Scoring (Música para Cine). Posterior a su graduación, Su-Chan residió en Los Angeles, donde fue asistente del musicalizador de películas Jeff Toyne, junto a quien trabajó en proyectos para Fox TV y Hallmark TV.

Isla de Dos Repúblicas es la primera gran experiencia suya y de ambos juntos. Que se repita.

Ficha técnica

Título: Isla de dos Repúblicas

Director: Héctor Ulises Montás

Escritor: Frank Moya Pons

Adaptación: Rey Andújar

Productor: Héctor Ulises Montás

Patrocinio : CCN/Supermercados

Nacional

Producción: Procinema para Mamut Films

Director de Fotografía: Leo Tamargo

Efectos visuales: Pedro Justiniano.

Edición: Matías Canelson

Narración: Fabián Toro, (Voz oficial de Discovery Channel en español)

Música Original: Maestro Pengbian Sang y Su-Chan Sang.

Musico invitado: Fellé Vega

Cinematografía Aérea: Leopoldo J.

Tamargo

Cinematografía: Frankie Báez . Jaime Gómez, Claudio Chea y Alex Otero