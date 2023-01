Muchos de ellos tuvieron que bajar su precio, algunos conjuntos los subieron, los típicos figuran entre los que más se cotizaron

La pandemia -que aún no ha terminado a nivel mundial- dejó a su paso un mundo musical en República Dominicana desequilibrado, tanto en el hecho de que quienes no estaban en cuarentena se adueñaron del mercado. Dígase música urbana. Esto -en contra de las reglas de la Física- no, obligó a bajar los cachés de orquestas de merengue y bachata para las fiestas privadas y populares que aún se mantienen hasta el día 6, cuando en realidad concluye la temporada.



La realidad es que un exponente urbano que no canta -generalmente- y se ayuda de autotunes, con un corista si acaso o dos bailarines o bailarinas, más un DJ que le pincha el ritmo (más que la melodía), son cuatro o cinco personas, y cuestan menos que una orquesta de merengue o de bachata.



Pero, por ejemplo, para estas fiestas navideñas y de Fin de Año, los urbanos, salvo cuatro o cinco bien posicionados, tuvieron que bajar sus cachés.



Las bandas de merengue típico subieron de precio.



elCaribe tuvo acceso a varias propuestas de cotizaciones de agrupaciones artísticas de distintos géneros, incluidos exponentes urbanos.



Los artistas más cotizados



Los artistas más cotizados de estos tiempos en cuanto a orquestas son El Torito y Toño Rosario, que estuvieron cobrando RD$800 mil pesos por fiesta. Años atrás los cachés andaban por un millón por fiesta. Pero el mercado ha cambiado definitivamente. Que a El Alfa hay que pagarle US$100 mil dólares o el equivalente a RD$5,700,000.



En un segundo escalón están los bachateros El Chaval de la Bachata, Joe Veras y Luis Miguel del Amargue, que cobran cada uno RD$700 mil por fiesta.



En el tercer nivel Fernando Villalona con RD$650 mil y Los Hermanos Rosario, Milly Quezada, Wilfrido Vargas, El Conjunto Quisqueya, La Tribu de Cuco Valoy, Omega, Elvis Martínez y Luis Vargas, cada uno a RD$600 mil pesos.



Un cuarto escalón va de medio millón a 400 mil pesos. Este grupo incluye a Sergio Vargas a RD$500 mil, con él Jandy y El Legado, Eddy Herrera, The New York Band, Banda Real, Ala Jazá, Alex Bueno. Mientras tanto, Manny Cruz y Miriam Cruz a RD$450 mil pesos. Y a RD$400 mil Ramón Orlando, Peña Suazo, Jossie Esteban, Dionis Fernández, Víctor Roque y La Gran Manzana.



Un quinto escalón incluyó a Pochy Familia y Michel El Buenón, y a los bachateros Teodoro Reyes y Kiko Rodríguez a RD$375 mil; La Chiquito Team Band, los típicos El Prodigio, Yovanny Polanco, los bachateros Luis Segura y Davicito Paredes a RD$350 mil.



Mientras que a RD$300 mil se ofertaban las agrupaciones típicas Fefita la Grande, Krisspy, Raquel Arias, María Díaz, La India Canela, Kiko El Presidente, y los merengueros tradicionales Bonny Cepeda, Los Toros Band, así como los bachateros Ramón Torres, Marino Castellano, Luis Paniagua, Chicho Severino, Eudis el Invencible.



En el sexto y último escalón las ofertas de El Jeffrey y José Manuel el Sultán a RD$275 mil. Las cotizaciones a RD$250 mil fueron los salseros Alex Matos, David Kada y Sexappeal, también los merengueros Aramis Camilo, Rikarena, Dahian el Apechao, El Zafiro, Aramis Villalona, Rafely Rosario, Rikardones, Dotados, El Solterito del Sur, Freddy Monción, Félix Cumbé.



A RD$200 mil Silvio Mora, Marcos Caminero, Raphy Matías, Grupo Extra, Sergio Hernández y El Español Núñez.



Por debajo de ahí, a RD$175 mil Steffany Constanza, El Clasicom, Melvin Cesarín y a RD$150 mil La Barby del Acordeón.



Los urbanos



¿Quién y dónde podía dar esta cantidad de dinero y ser rentable en el caso de los urbanos? Más allá de El Alfa y Rochy RD, el más cotizado en pesos fue Don Miguelo a RD$700 mil. Luego Kiko el Crazy y Bulovas Family a US$10 mil (RD$570 mil), Vakeró a RD$500 mil. Lápiz , Chimbala y Mozart La Para se cotizaron a RD$450 mil, Bullyn a RD$400, El Mayor a RD375 mil; Crazy a RD$350 mil, Shadow Blow a RD$300 mil, Mark B y La Materialista cobraban US$5 mil cada uno, equivalentes a RD$285 mil. Químico Ultramega a RD$275 mil. Y Ángel Dior con par de canciones a RD$250 mil, a la par del Poeta Callejero.

Los 4 más cotizados

Los artistas que más altas cotizaciones enviaron para estas fiestas fueron:

-El Alfa, a US$100,000 (por otra parte estuvo haciendo conciertos gratis en algunas ciudades del país)

-Rochy RD, a US$35,000 (RD$1,995 mil)

-El Torito, a RD$800,000

-Toño Rosario, a RD800,000