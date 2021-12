Cultura busca salir de la “tragedia” que trajo la pandemia

Para el renglón cultural, la pandemia se constituyó en una verdadera “tragedia”, que se llevó no solo vidas valiosas, sino importantes recursos con el cierre de todas las actividades artísticas en vivo.



Frente a ese panorama, el Ministerio de Cultura trata de reactivar el sector con una serie de actividades en la recta final de este 2021. De cara tiene un 2022 que se vislumbra lleno de desafíos, en el que deberá “hacer magia” con un presupuesto que no representa la importancia que reviste la industria naranja en la economía (tendría una asignación, contemplada en el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año, de 3,017 millones 699,205 pesos) y una Ley de Mecenazgo que no tiene todas las cuentas claras, a pesar de que el presidente Luis Abinader aprobó mediante decreto el reglamento para su aplicación.

“El alma de nuestro Ministerio fue herida de gravedad en esta pandemia. Sin embargo, nosotros hemos querido inyectarle al sector, y al propio Ministerio, energías nuevas, energías de sanidad, energías de alegría, alegrías de reunión, de volver a conspirar juntos, frente al año que viene, que es un 2022 que se nos presenta de desafío, pero lleno de mucha ilusión”, expresó la ministra Milagros Germán durante un desayuno con editores culturales y de espectáculos.

En ese sentido, dijo que la institución que dirige está trabajando con un plan estratégico para fortalecer todas las áreas artísticas a nivel nacional. “Vienen muchísimos proyectos. La economía naranja es en lo que se está trabajando en varias instituciones, no solo desde el Ministerio de Cultura, sino también con el Ministerio Industria, Comercio y Mipymes, para estructurar políticas que nos favorezcan a todos”, indicó en compañía de los viceministros Giovanny Cruz y Gamal Nasser Michelén, y el director general de Museos, Carlos Andújar.

Desde su llegada a este ministerio, Milagros Germán ha sido insistente en el establecimiento de alianzas con el sector privado, una idea que, incluso, formó parte de su discurso en la 41.ª Conferencia General de la Unesco.

En ese tenor, mencionó el foro que se realizó junto al Banco Popular para impulsar el desarrollo de la economía naranja o economía de las industrias creativas y culturales a nivel nacional.

“Estuvimos debatiendo diferentes aspectos de todo lo que son (...) las industrias culturales, y de qué forma nuestro país se posiciona y puede aprovechar todas las bondades que el hemisferio está planificando como región y como estructura en torno a la economía naranja (…) y en función de eso nosotros poder elaborar mejores políticas públicas para nuestro sector”, expresó Germán.

Actualizarán Cuenta Satélite



Milagros Germán valoró la importancia de retomar la Cuenta Satélite, un sistema de información económica, cuyo objetivo principal consiste en medir el verdadero impacto de la cultura, es decir, cuantificar el valor de los bienes y servicios que son generados en las diferentes actividades económicas para satisfacer la demanda cultural de la población.

“Debemos saber cuánto aporta al Producto Interno Bruto. La Cuenta Satélite que se hizo junto al Banco Central en el 2014 se va a retomar para actualizar la base de datos. Además, estamos haciendo censos culturales…”, reveló.

“Saber quiénes somos, cuánto somos, dónde estamos, qué hacemos, a qué nos dedicamos y cuánto valemos es fundamental. Ese es un trabajo al que este Ministerio le va a dar prioridad”, agregó.

Actividades de fin de año



En el encuentro con los periodistas, la ministra ofreció detalles de la plataforma “Noches de Navidad”, un evento que se fundamenta en cuatro ejes: “Navidad en Bellas Artes”, “Mi cultura navideña”, Feria Nacional de Artesanía Dominicana y “Noches largas de los museos”.

El acto inaugural del evento lo encabezará el presidente Luis Abinader, el próximo 9 de diciembre, en los jardines de la Plaza de la Cultura “Juan Pablo Duarte”. El programa de actividades se desarrollará hasta el 19 de este mes en varios escenarios de Santo Domingo.

Germán dijo que “Noches de Navidad” es un evento para retribuir a la ciudadanía por su buen comportamiento durante la pandemia.

“Los ciudadanos de todo el país fueron convocados a unas jornadas de vacunación y acudieron con disciplina”, valoró la ministra de Cultura. Gracias a esto, aseguró que la República Dominicana tiene uno de los porcentajes de vacunación más elevados de la región, lo que ha permitido reabrir los museos, los teatros, las salas públicas y los restaurantes.

“Estas deben ser unas navidades distintas a las del año pasado, que, aun con prudencia, debemos disfrutar con la familia, poder tener en nuestra ciudad distintos espacios dónde acudir y alimentar el alma y el espíritu con música, representaciones teatrales, con poesías coreadas, entre otras manifestaciones culturales que van a estar en algunos lugares de la ciudad”, consideró.

Programación



El viceministro de Creatividad y Participación Popular, Giovanny Cruz, adelantó que la programación incluye presentaciones musicales, recorridos por diferentes distritos históricos, muestras de artesanía y animación, así como actividades dirigidas al público infantil, entre otras.

La Plaza España será el escenario de la Feria Nacional de Artesanía Dominicana y de un festival artístico. En este mismo lugar participarán el Coro Nacional, la Banda Nacional de Escuelas Libres, la Escuela de Música Típica de Mao, la agrupación Caribe Urbano de la Escuela Libre de Capotillo, el grupo Pororó y Pavel Núñez en formato big band.

Asimismo, el público disfrutará de una Suite de Carmen, a cargo del Ballet Nacional Dominicano; el Concierto Sinfónico Navideño, con la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, y el espectáculo “El legado del Caballo”, con los merengues de Jandy Ventura y su orquesta.

Complementan la agenda: “Navidad en Bellas Artes”, que se desarrollará en el palacio del mismo nombre. Cruz aseguró que esta será una plataforma ideal para relanzar a Bellas Artes. “Va a tener presentaciones musicales, exposiciones de pintura, de esculturas... Serán cuatro noches de actividades en Bellas Artes”, agregó. Mientras que, “Mi Cultura Navideña” ofrecerá un variado menú artístico en el centro culturalde la estación del metro de Sabana Perdida (Teleférico T3).

Compensar el esfuerzo

El director general de Museos del Ministerio de Cultura, Carlos Andújar, informó que, a partir del 15 de diciembre, todos los museos se sumarán a las “Noches de Navidad”. “Van a estar abiertos con sus colecciones hasta las 9:00 p.m. Eso haría que los museos se integren también a esta iniciativa del Ministerio que, como dijo la ministra, responde a un interés del gobierno, que quiere compensar el esfuerzo de recogimiento al que nos obligó la pandemia”, sostuvo el reconocido sociólogo y escritor.