Daniel Craig: el último 007 del actor… por ahora

Daniel Craig se ha metido en el traje del agente del MI6 más famoso del mundo, Bond, James Bond, por última vez. Su adiós a 007 con “No Time to Die” ha coincidido con su estreno en el paseo de la fama de Hollywood, donde recientemente ha descubierto una estrella con su nombre.

Quince años y cinco películas después, el actor termina su reinado como James Bond. “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”), que se estrena el viernes en Estados Unidos tras un retraso de 16 meses debido a la pandemia, es el último hurra en la celebrada era de Craig como Bond, un recorrido en el que rehízo y le dio profundidad emocional al superespía, recaudando más de 3.000 millones de dólares en la taquilla. Una vez etiquetado burlonamente como el “Blond Bond” (Bond Rubio), Craig resultó ser un éxito rotundo.

“Dio sus frutos con creces”, dijo Broccoli. “Es realmente extraordinario. Lo ha reinventado para el siglo XXI. Exploró la vida interior de Bond”.

Pero, ¿lo habría hecho de haber sabido en lo que se estaba metiendo?

“Si hubiera sabido más, no creo que hubiera podido hacerlo. Cuanta menos información tuviera en ese entonces, mejor”, dijo Craig vía Zoom desde Nueva York. “El resto, el peso, lo enorme que es realmente, no lo sabía. Realmente no lo entendía”.

“Supongo que ahora tampoco lo entiendo realmente”, agregó tras hacer una pausa. “Finjo entender. De eso se trata envejecer. Finjo mejor que en ese entonces”.

“No Time to Die”, dirigida por Cary Joji Fukunaga, es, con certeza, el último turno de Craig en el esmoquin. Pero también es la culminación a donde Craig ha estado conduciendo a Bond. Su agente 007 es un personaje, no un ícono, capaz de pesar y arrepentirse, y está lejos de ser a prueba de balas. Esa evolución ocupa un lugar central en “No Time to Die”.

“Siempre sentí, ‘¿cómo le afectan estas cosas… no al estilo de Hamlet, sino en un mundo de Bond?’”, dijo Craig, que no interpretará a Hamlet pero sí a Macbeth, en una obra sobre los peligros de la ambición, el año que viene en Broadway.

Un desafío

“No Time to Die” comenzó de manera inestable, con el guionista y director Danny Boyle abandonando el proyecto debido a diferencias creativas. Fukunaga intervino y el guion se reescribió por completo. Que la película se haya realizado del todo fue, para algunos, sorprendente. Después de la entrega anterior, “Spectre” de 2015, Craig había sugerido que prefería cortarse las venas antes que hacer otra. El costo físico de las películas y el compromiso de tiempo — “Es un año”, dice de cada película — lo estaban desgastando.

“A menudo me han criticado por quejarme por eso”, dijo Craig, de 53 años. “Después de ‘Spectre’ dije: ‘No creo que pueda hacer esto más’. Llegué a un punto en que sentí que el riesgo era demasiado grande”.

Personaje que sigue siendo relevante

Seguramente habrá muchos rumores y conjeturas interminables sobre un sucesor de Craig durante el próximo año. (The Onion informa con ironía que Wallace Shawn está en la lista). Sin embargo, Broccoli y Wilson dicen que su enfoque actual es celebrar la última entrega de Craig en la serie. No han establecido ningún parámetro excepto que Bond es fundamentalmente un personaje masculino.

A Craig le importa que las películas sigan siendo relevantes en el futuro, pero suena casi alegre de que esa preocupación ya no sea suya.