El cantante español dio a conocer el video clip del bolero “Voy”



Un carrito rojo, pequeño sale de las fresadoras de un lavadero de autos.



A bordo, Diego mira la cámara y enseguida suelta: “Voy / a mojarme los labios / con agua bendita. / Para lavar los besos / que un día me diera / tu boca maldita”.



El bolero enseguida refiere a Javier Solís que lo cantara en un video de los años 60 en lo que pudiera ser uno de los primeros videoclips, rodeado de otros artistas junto a una mesa con vasos de tequila. Javier, guitarra en mano, entona el bolero.



Luego lo han cantado otros. “Voy a tratar de olvidar/ que una vez fuiste mía./ Voy con mi sueño a matar / el amor de mi vida”. El autor de este bolero ranchera, como fue originalmente, era Luis Demetrio, cuyo nombre completo era Luis Demetrio Traconis Molina.



En el 2009, la bolerista cubana Olga Guillot, que en paz descanse, dijo a este redactor en una conversación privada en su habitación del entonces Hotel Santo Domingo, del malecón, al mediodía del jueves 23 de abril de ese año, que “uno de los mejores compositores que ha existido fue Luis Demetrio”. Olga acababa de participar en el Congreso Música e Identidad Cultural del Caribe, organizado en el Centro León, celebrado el sábado 18 de abril.



En el sepelio de Luis Demetrio, el 18 de diciembre del 2007, Olga había dicho: “Yo tenía una vida al lado de Luisito; se me ha ido un hermano de mi alma. Todos estamos de paso, unos adelante y otros después, es una trayectoria que tenemos que seguir todos. Ahora que llegué le dije: ‘ya te me adelantaste para cantar boleros en el cielo’. Pensé que era mejor verlo así que sentirme triste. Luisito en vida era muy simpático, le encantaba hacer chistes; me reía de todo lo que me decía; así es como lo quiero tener en mi corazón”.



Excelente que Diego el Cigala rescate para este siglo XXI que comienza a tambalearse como un tren descarrilado, el gran bolero “Voy”.