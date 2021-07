Eddy Jiménez colocará a Bonao en el radar de la industria del cine

La industria del séptimo arte dominicano sigue creciendo con nuevas historias, como la que entregará el reconocido director Eddy Jiménez, DON ALEX, que colocará en el radar del cine a su pueblo Bonao.



La producción de Camino Filme, que es apoyada por la Gobernación Provincial de esta ciudad, Botello Auto y Adzone digital marketing inicia el rodaje este 12 de julio en la provincia Monseñor Nouel.

Eddy Jiménez, uno de los productores más jóvenes que viene innovando con nuevas propuestas cinematográficas, explicó que en esta cinta cuenta la historia de un amor de padre (Alex), quien sufre el secuestro de su hija, a manos de un embajador español en la República Dominicana, lo que lo llevará a intentar asesinar al político más poderoso del momento. El largometraje, que llegará el próximo año a la pantalla grande con el guión de Sheila Pérez y Lia Félix, cuanta con las actuaciones estelares de Alex Valera, Sebastian Kahunna, Víctor Gómez y Angie Gisselle, entre otras figuras locales e internacionales.

Trayectoria del director

Jiménez debutó en el cine con su compañía Camino Films en el 2016, con el propósito de brindarle oportunidades a los nuevos talentos que buscan trascender en el mundo del entretenimiento.

Entre sus producciones se destaca: Cara a Cara (2019), con las actuaciones de Mildred Quiroz, Lázaro Cruz, Esmerlin Ventura, Francy Cruz, y Carlitos Wey.

También Atrako por joder (2019), una comedia urbana dedicada para toda la familia, en la que participaron los artista Bulin 47, Nico Clínico, Chiki el de la Vaina, El Jeffrey y Bray Vargas, entre otros.

Estudió en School of Creative and Performing Arts (SOCAPA) y New York University (NYU), así como en la Escuela de Creatividad y de Artes Escénicas, y el Teatro Rodante Puertorriqueño y Urbano Arte.