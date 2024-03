El 14 de marzo, 8:30 p.m. en Bellas Artes, concurso Propiano Caribe. Finalistas: Puerto Rico, Cuba y RD

La embajadora Katja Afheldt es dueña de una sensibilidad especial hacia la música. Lo demuestra su apoyo al nuevo certamen pianístico regional: Propiano Caribe.

¿De quién fue la idea de este certamen?

La idea de Propiano Caribe viene de un proyecto que se llama Propiano, un concurso de piano, propiamente para jóvenes muy jóvenes, de entre 10 y 22 años, que se organiza este año, por tercera vez. Es una iniciativa de un promotor artístico alemán, que se llama Michael Haejents y la embajada de Alemania aquí en el país. Y cuando vimos el éxito de ese concurso de piano, nos hemos dicho que sería una buena idea ampliar ese concurso para convertirlo en un concurso caribeño, regional, que no solamente tenga el objetivo de promover talentos jóvenes que practican el piano y el piano clásico de la República Dominicana, sino de la región del Caribe. Y en ese sentido apoyar un poco, y promover el vínculo entre los países del Caribe.



Gracias al esfuerzo también de la Fundación Sinfonía el horizonte pianístico se ha ampliado, entre otras razones gracias a las galas de ganadores del Van Cliburn, como el ucraniano Dmytro Chony, quien está en el jurado de Propiano Caribe.

Es uno de nuestros miembros del jurado. Tenemos una pianista búlgara, Viktoria Vasilevska, que es la jurado de Propiano Dominicano y Dmytro Choni que es nuestro principal jurado. Estamos contentísimos de que Dmytro haya aceptado estar en ese cargo, porque no solamente es un talento excepcional y quienes lo han visto -ha tocado dos veces aquí en República Dominicana- lo saben. Ganó el tercer lugar en el Van Clyburn, pero era mi favorito. No solamente por su talento, sino por su nacionalidad. Para nosotros el hecho de que sea ucraniano es muy simbólico, ya saben el apoyo que hemos brindado a Ucrania, en su lucha por la democracia. No solamente en Ucrania, sino en todo el mundo. Por eso estamos muy contentos que Dmytro haya aceptado venir.



¿Desde cuándo comenzaron a organizar esta primera convocatoria?

Desde hace un año. Hicimos la convocatoria a través de las redes sociales. Contamos con la Fundación Sinfonía que es nuestro socio en esto. No puede organizarse un evento así sin el apoyo de la fundación. También nos ha ayudado mucho el Mirex a través de las embajadas de República Dominicana. Hemos utilizado nuestra propia red de embajadas en la región, para lograr el máximo de participantes posible en este concurso.

¿Cuántos se inscribieron?

Al final entre 10 o 12.



Algunos dirán que son pocos, pero en esta región 10 pianistas son muchos…



Hemos sido muy selectivos porque es para pianistas de entre 18 y 22 años. Hemos pensado la próxima vez abrir un poco más, de 18 a 27, quizás. Para permitir que participen más jóvenes. Porque el piano es un instrumento muy costoso y muchas veces los jóvenes comienzan a tocar quizás cuando están ya en el Conservatorio. Porque no tienen la posibilidad de tener un piano en casa. Pero estamos aprendiendo. Es la primera edición de este concurso y es un piloto para nosotros. Pero por el momento se presenta de manera muy exitosa.l ¿Finalmente cuántos están en la final?

Hay dos que vienen de la región y tenemos a un finalista de Puerto Rico y una finalista de Cuba. El tercer finalista va a ser el ganador de Propiano dominicano y así vinculamos ambos concursos.



¿En qué consiste el premio?

El premio es metálico y el ganador va a recibir $1,500 euros. Y todos los participantes tienen el viaje, hotel y estadía pagados por nosotros. Así, esa es una manera de conocer. Sé que la Fundación Sinfonía tiene un programa lindo siempre, con una visita a la playa. Y es una manera de conocer este maravilloso país.



¿Hay obras obligatorias en el concurso?

Sí. Son cuatro que deben tocar. Una obligatoria es de Bach, a pedido mío, porque es mi compositor favorito. La Fundación Sinfonía acordó eso. Otra obra virtuosa, una obra libre (puede ser folclórica, pop, jazz, merengue) y una del país de donde viene el finalista.



¿El certamen es abierto al público?

El concurso es un regalo nuestro al pueblo dominicano. Las entradas son gratis. Quienes deseen, pueden acercarse a la boletería de Bellas Artes desde el lunes a las 10:00 am. Hasta que se agoten. Queremos tener una gran participación de la población. Los estudiantes de música tienen prioridad.

