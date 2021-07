Se casaron en 1975, cuando ella tenía 21 años, Tuvieron tres hijos: Bryan James (1977), Britney Jean (1981) y Jamie Lynn (1991).

En su autobiografía, Through the storm: a real story of fame and family in a tabloid world ("A través de la tormenta: una historia real de fama y familia en un mundo de tabloides"), publicada en 2008, Lynne narró detalles perturbadores sobre el hombre con quien compartía su vida.