La película sufrió varios percances. Cuando comenzó el rodaje, se desató la pandemia y tuvo que suspenderse. Al fin, la película se va a estrenar el 24 de agosto en las salas de Palacio del Cine, en todo el país.



Robert Cornelio, el director, asegura que la película da comienzo al programa Cine Marca Ciudad. Desde que la pensó, quiso que se hiciera allí. Y allí se hizo, con parte del cast compuesto por personas de La Vega.



“Es una película vegana 100%”, afirma Cornelio. No por aquello de lo vegetariano, sino porque la ciudad donde se hizo fue en La Vega, ciudad de la cual es oriundo.



“Originalmente la había escrito en forma de serie, pero se dio la posibilidad de hacerla como película, así que puse manos a la obra y reconstruí el guión para un largometraje de ficción”, aseguró.



Robert Cornelio narró a elCaribe las vicisitudes por las que tuvieron que pasar. Además del paro imprevisto por culpa de la pandemia, actores accidentados que tuvieron que grabar escenas con brazos enyesados, que escondían durante el rodaje. Esto más el crecimiento de los jóvenes que tomaron parte en el filme, que crecieron entre el 2020 y la fecha en que pudieron retormar la filmación.



“La trama de la película ‘El Plan: Nunca es tarde para la venganza’ tiene que ver con un personaje que se cree dueño y señor de la ciudad. ‘Hay dos leyes en este pueblo, el dinero y yo’, dice ese personaje, un caudillo policial, estilo las vaqueradas del cine western. Este señor se ensaña con tres amigos, menores de edad, quienes son acusados de un crimen que no cometieron. Estos deciden iniciar una travesía, enfrentando desafíos y obstáculos en sus vidas, por lo que idean un plan para llevar a cabo una venganza”, explica Cornelio dando a entender por qué se llama “El Plan”.



Filmada en un ambiente completamente urbano, “El Plan” presenta la injusticia y una realidad que ha vivido el país, cuando a autoridades, como entes individuales, se les sube el poder a la cabeza y cometen actos de corrupción como si fuesen dueños de todo.



Los actores



Robert Cornelio, actor él mismo, reconoció que le fascina el trabajo con los actores.



Destacó la actuación de Johnnié Taveras como antagónico del filme. Y de los jóvenes Laila Taveras, Christopher Elliot, Alexander Guzmán, Ian García y Diego Yunes. También de actores profesionales como Gerardo (Cuervo) Mercedes, Ángela Bernal, Malalael Lamech, Herbert Concepción, Sayra Guerrero, Exmin Carvajal, Carlitos Way y Félix Franco.



Por su parte la juvenil Layla Taveras, manifestó que al principio ninguno de los tres protagonistas se conocían. Sin embargo, muy pronto, y en medio del trabajo de lectura, se convirtieron en excelentes amigos.



Ahora andan de media tour. A la vez Leyla ha estado participando en la obra teatral Juana La Loca, donde asume un rol secundario, sin parlamento, pero para ella importante.



Ha reconocido sin embargo, que además del trabajo actoral, le encanta el trabajo detrás de cámara. Cuando inicie el curso estará en segundo de bachillerato y por ahora tiene puesta la mira en estudiar cine.

Apoyos económicos a la película “El Plan”

El producto cinematográfico cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Ferretería Éxito, Centro de Terapia Física y Rehabilitación (Renew), Sued & Fargesa, Ars Yunen, Alcaldía de La Vega, Lite Lounge, Falcondo y la Policía Nacional. Además, la colaboración de SODAIE, la Casa de la cultura de La Vega y Pochy Familia.