El “poder latino” se reencuentra en los premios VMA

Era uno de los primeros grandes eventos desplegados en Nueva York desde que comenzó la pandemia y la emoción se respiraba a la legua en los premios Video Music Awards de la MTV, que este domingo reunieron a los embajadores del “poder latino” en la alfombra roja y el escenario.



Al puertorriqueño Ozuna, que durante la gala estrenó su nuevo tema reguetonero “La Funka”, con un divertido espectáculo rodeado de peluches y ataviado con un chándal de purpurina, la pandemia le aportó creatividad, pero también tiempo para estar con su familia y hacer cosas para las que no había tenido tiempo, dijo. “Dediqué tiempo a mi música, y a mí como persona”, agregó el cantante en la alfombra roja previa a lo que consideró una noche “sumamente especial”, luciendo su sonrisa indeleble y elegantemente vestido para la ocasión con un traje color aceituna y gafas de sol.

En la misma línea se expresó el productor y escritor también puertorriqueño Tainy, que subió al escenario con Shawn Mendes para su colaboración “Summer of Love” y también fue transparente respecto a sus ganas de un retorno a la normalidad: “Estoy bien contento de estar volviendo”, afirmó.

“Yo crecí viendo estos premios y estar nominado, subir a la tarima… es una combinación de emociones. Yo sé que no estoy solo en esto, muchos de mis colegas están locos por ir a cantar y que la gente pueda disfrutar sus canciones”, aseguró el artista, que no ha parado de trabajar estos meses.

También se mostró feliz el debutante Iann Dior, cuya colaboración “Mood” con 24kGoldn se disparó al número uno de la lista “Hot 100” de Billboard: “Cualquier cosa es posible, puedes hacer que se cumplan todos tus sueños. Esto sale de una noche con mis amigos haciendo música, ahora estamos nominados”.

La brasileña Anitta, con un elegante vestido largo que evocaba el “glamour” de la época dorada de Hollywood, fue una de las más aclamadas y adelantó a Efe que pronto lanzará un nuevo álbum que había preparado para sacar justo antes de la pandemia y que ahora está “refrescando”. Anitta, que interpretó su nuevo tema “Girl from Rio” en los VMA, aseguró sentirse orgullosa de representar a su país y ver a otros latinos “rompiendo muros y juntándose con la cultura estadounidense”. Por su parte, Leslie Grace, la estrella de origen dominicano del musical “In the Heights”, que fue presentadora esta noche, adelantó que sacará una canción llamada “Bachatita” al final de este mes: “Estoy muy emocionada por este tema, no he sacado música en mucho tiempo y sé que los fans han estado esperando”.

Poder femenino

Cabello, que se alejó de los medios, llenó de sabor latino el escenario con “Don’t Go Yet”, un adelanto de su nuevo álbum “Familia”, en el que se adentra en sus raíces cubanas, y se movió por el escenario a ritmo de salsa acompañada de bailarines que desplegaron una coreografía flamenca. Por su parte, y aunque no estuvo presente tras su espectacular debut de 2019, la española Rosalía fue quien se llevó el galardón de la categoría latina por el videoclip de “Lo Vas a Olvidar” junto a Billie Eilish, que se impuso a favoritos como Bad Bunny, Maluma o Shakira, también ausentes.