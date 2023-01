“Llorarás” es el tema que más ha sonado de su más reciente disco “Mi muchachita”. El pasado viernes 13 de enero se presentó en Roof Club de San Francisco de Macorís.



En medio del éxito por su disco “Mi muchachita”, título tomado del sencillo de su autoría dedicado a su pequeña hija de cinco años, el bachatero Elvis Martínez constató en diciembre la realidad de su pegada.



“Todas las presentaciones que hice en diciembre fueron sold-out antes de su inicio y eso habla de un nivel de aceptación que me hace sentir orgulloso”, dijo el artista.



Según un comunicado enviado a los medios el intérprete de “Pa’ qué tú me llamas” y “La luz de mis ojos”, es uno de los bachateros más cotizados del momento.



Durante diciembre “El Camarón” realizó por toda República Dominicana más de 30 presentaciones, con las que recorrió el país de costa a costa. Actuaciones en Santo Domingo, Samaná, Santiago, La Romana, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Baní, Mao, San José de las Matas, Monción, Ocoa, Bonao y Moca corroboraron, entre otras, las ventas a toda capacidad de sus presentaciones, desde días antes de su actuación.



“Estoy muy agradecido, primero a Dios, y al público dominicano que tiene un cariño muy especial por mi música y por lo que les presento en el escenario. Ha sido increíble la respuesta que me dio la gente en todos los pueblos, en donde tuvimos presentaciones todas a casa llena. Ha sido una experiencia que he ido compartiendo en redes sociales y deseo guardar en mi corazón”, expuso.



El artista había confiado al programa Famosos Inside que “Mi muchachita” es su décima producción discográfica y estaba muy orgulloso de su recibimiento por parte del público. “El tema que da título lo hice pensando en la familia, en tiempos en que ésta parece no ser el centro de la sociedad”.