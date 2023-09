Yunchan Lim, Anna Geniushene y Dmytro Chonix serán las primeras manos internacionales que tocarán el nuevo piano del Teatro Nacional este miércoles a las 8:00 pm.



La octava Gala de Ganadores Van Cliburn es posible gracias a los esfuerzos de la Fundación E. León Jimenes y la Fundación Sinfonía.



Yunchan Lim, de Corea del Sur y ganador de la Medalla de Oro del Concurso de Piano, interpretará el Concierto en La menor, para piano y orquesta de Robert Schumann. Este concierto, uno de los más tocados del período romántico, fue escrito entre 1841 y 1845 y cuyo origen fue su Fantasía en la menor para piano y orquesta y que a instancias de su esposa Clara, que fue quien lo empujó a hacer algo más grande de ella, escribió las otras dos partes. El propio Schumann calificó de “algo entre concierto, sinfonía y gran sonata”. La partitura es de especial dificultad para el solista, mas no se considera una obra virtuosística. Su estreno ocurrió el 4 de diciembre de 1845, en el Hotel de Saxe de Dresde (Alemania) con la propia Clara al piano y dirigido por Ferdinand Hiller, a quien estaba dedicada la obra, cuando en realidad probablemente debió estar dedicada a su esposa, que fue quien interpretó la obra por el resto de su vida.



La medalla de plata



Por su parte, la ganadora de la Medalla de Plata, Anna Genushene, quien aparece como rusa pero su apellido es lituano, será la encargada de interpretar el Concierto No. 1 en Si bemol menor, para piano y orquesta de Piort Illich Chaikovski, escrito por el genio ruso entre noviembre de 1874 y febrero de 1875, con revisiones sucesivas en el 1879 y el 1888.



Se trata de una de las obras más interpretadas en la actualidad, que ha sido usada lo mismo en una Olimpiada, como en películas. El propio Orson Wells utilizó el primer movimiento para la versión radiofónica de La Guerra de los Mundos que aterró a los neoyorkinos con la emisión en directo como un episodio de Halloween, a las 8 de la noche del domingo del 30 de octubre de 1938.



La medalla de bronce



El pianista ucraniano Dmytro Choni será el encargado de interpretar el Concierto No. 3 en Do menor, para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven, que se estrenó el 5 de abril de 1803 en el Theater an der Wien de Viena con el propio Bethooven como solista. El concierto fue posible ya que allí le ofrecieron el auditorio para estrenar su Sinfonía n.º 2, el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos y el Concierto para piano n.º 3. Ambas obras debían estrenarse a la vez. Pero él tuvo poco tiempo para escribir la nueva pieza.​ Así que el concierto no estaba terminado en su estreno. Ignaz von Seyfried, un joven director de orquesta recientemente contratado por el teatro, se encargó aquella noche de pasar las hojas de la partitura de Beethoven durante el concierto y escribió después: “Prácticamente sólo vi páginas en blanco; a lo sumo en una página aquí y allá unos pocos jeroglíficos egipcios completamente ininteligibles para mí, estaban garabateados para servirle de hitos de referencia a él. Tocó casi todo el concierto de memoria, como a menudo sucedía, no tuvo tiempo de poner todo en el papel”.



Fue dedicada a Luis Fernando de Prusia. Si bien las partes orquestales estaban terminadas y no la parte solista, Beethoven improvisó en buena parte durante la representación. Un año más tarde, la obra fue concluida.

Datos del concierto de esta noche

Concierto: 8va Gala de Ganadores del Van Cliburn

Intérpretes: Yuchan Lim, Anna Genushene y Dmytro Choni

Acompañamiento: Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por José Antonio Molina

Lugar: Teatro Nacional

Fecha: 12 septiembre, 8:00 pm

Producción: Fundación E. León Jimenes y Fundación Sinfonía

Boletas: boletería del Teatro Nacional.