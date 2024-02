Como parte de la inteligente manera de fomentar el buen gusto por las bellas artes, la dirección del Teatro Nacional, ofrece una programación de obra del Royal Opera House, de Londres, en pantalla gigante.



Se trata de la Alianza Royal Opera RD, que desde el 2019, la conforman la Cámara Británica de Comercio en la República Dominicana, la Fundación Sinfonía, la Fundación Amigos del Teatro Nacional y el Teatro Nacional Eduardo Brito. Esto permite presentar las temporadas de ópera y ballet en gran pantalla.



El ballet Don Quijote, con coreografía de Marius Petipá y música de Ludwig Minkus, podrá verse este domingo 11 de febrero, a las 5:30 de la tarde en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Petipá se inspiró libremente en la novela de Miguel de Cervantes y Saavedra.



Refleja más que la generalidad de la obra, lo particularmente referido a las «bodas de Camacho» (Gamache en el ballet), que en la novela forma parte del capítulo XIX de la segunda parte. donde relata el romance entre el barbero Basilio y la joven Quiteria (Kitri en el ballet), dos personas de por sí vivarachas.



En el siglo XX, la mayoría de las compañías de ballet redujeron la obra a un prólogo y tres actos, por lo que solo se utiliza parte de toda la pieza musical compuesta por Minkus.



La música de Ludwig Minkus añade dinamismo a este enérgico ballet del siglo XIX, un espectáculo maravilloso que pone de manifiesto la excelencia de los bailarines principales del Royal Ballet.



Una producción con sangre cubana



La producción fue realizada por el virtuoso bailarín cubano Carlos Acosta, una de las leyendas contemporáneas del ballet, cuya increíble historia ha sido llevada al cine. La película “Yuli” (2018), fue presentada el 22 de enero del 2022 en el canal televisivo BBC Two del Reino Unido. “Esta película cuenta la historia de mi juventud en un barrio desfavorecido de La Habana, y cómo me convertí en bailarín del Royal Ballet”, ha dicho en una entrevista. “El proceso de hacer Yuli fue increíblemente emotivo para mí, y desde que salió la película en 2019 ha sido maravilloso ver cómo las personas responden a ella”, aseguró el también director de Acosta Danza, compañía fundada en 2015 en La Habana, y del Ballet Real de Birmingham, Reino Unido, desde enero de 2020.



La obra



Carlos Acosta creó esta versión de Don Quixote en 2013 para el Royal Ballet, del cual era a la sazón la figura principal -antes de crear su propia compañía que ha revolucionado la danza-; y cuenta además con los diseños únicos de Tim Hatley.



Con los bailarines principales, Mayara Magri como Kitri y Matthew Ball como Basilio, la puesta en escena es de Christopher Saunders.



Una nota del Teatro Nacional afirma que Don Quixote es una demostración perfecta del increíble talento de la producción. Lleno de ingenio y entusiasmo, este exuberante ballet brindará algunos de los momentos más alegres de la temporada 2024 de The Royal Opera House en Santo Domingo, la cual continuará con atractivos títulos en los próximos meses. Que así sea.

Venta de boletas y costo

Obra: Don Quixote

Producción: Royal Ballet

Domingo 11 de febrero

Hora 5:30 p.m.

Sala Carlos Piantini, Teatro Nacional

Entrada General RD$950

• Seniors (+60) RD$650

• Estudiantes RD$250

• Seniors y estudiantes deben presentar identificación.

Las boletas de Don Quixote están a la venta en la Fundación Sinfonía, en la boletería del Teatro Nacional y en Uepa Tickets.