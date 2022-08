El destacado dirigente del PLD ha publicado un libro sobre música y un disco de canciones propias

Se llama Félix pero todos lo conocen como Felucho. Un sobrenombre que le diferencia de los demás Félix dominicanos. Felucho Jiménez ha lanzado días atrás un disco titulado “Anhelos y desvelos” (un título un tanto kitsch) de música tropical sobre poemas suyos.



El exdirector de la Refinería de Petróleo confió a elCaribe que en su momento le había pedido al expresidente Danilo Medina la cartera de Cultura, pues está convencido que se puede hacer mucho bueno sin dinero.



Felucho Jiménez se refirió a cuando el expresidente Danilo Medina ganó las elecciones en el 2012, “me llamó y me preguntó ‘¿Qué tú quieres?” Y yo sin titubear le dije: ministro de Cultura”, aseguró. “Una vez no hace tanto te dije que no quería ser ministro de nada. Yo eso de la política ya lo dejé a un lado. Había anunciado hacía años que en el 2020 me retiraba de la vida política pública. Sigo siendo miembro de la dirección ejecutiva del PLD, pero no activo. No participo de la vida política activa y en cambio alguno… A menos que sea algo honorífico. Asesor de algo en términos honoríficos”, explicó.



“Danilo me dijo aquella vez: ‘yo no te puedo poner ahí, porque yo te conozco tanto que tú me vas a maldecir después, porque eso no tiene recursos. Vas a querer hacer una revolución. Vas a querer hacer tantas cosas en materia cultural, que después me vas a tener mala voluntad’”, terminó de narrar.



Según el también ex ministro de Turismo “¡hay muchas cosas que se pueden hacer en este país, que no cuestan!”, dijo en tono un tanto de lamento.



A Jiménez se le debe el haber ideado una colección para la cual destinó fondos importantes desde la Fundación Refidomsa, que permitió rescatar importantes obras sinfónicas del repertorio dominicano, llevarlas a partituras y partichelas, haberlas grabado y repartirlas a través de varias embajadas a orquestas sinfónicas del mundo. Algo que ningún ministro de Cultura ha podido hacer y que muy pocos países han podido hacer.



“Una de las cosas, quizás la que más me ha llenado de satisfacción es no solo haber hecho la compilación más importante de música culta de compositores dominicanos. Fueron siete colecciones, con un total de 117 discos compactos, y cuatro DVD”, recordó.



Se lamentó de que se ha perdido mucho de la música autóctona dominicana. “Imagínate una colección si alguien hubiese grabado los cantos de los campesinos dominicanos cuanto estuviesen labrando la tierra”, expuso.



“Hace casi 100 años Luis Alberti y sobre todo Julio Alberto Hernández hicieron un recorrido por varias partes del país y recogieron mucho del folclor musical dominicano. Algunas de esas piezas fueron grabadas por su puesto por don Julio Alberto Hernández y nunca se apropió de un tema del folclor nacional. Cuando tú ves su discografía advertirás que siempre fue respetuoso y decía compositor: folclor nacional. Pero no se han grabado más que algunos discos, y muchos discos de merengue típico. De eso sí”, expresó, quien se licenció en Economía en la UASD.



Dice que siempre ha pensado que una buena colección de música autóctona dominicana debe ser el mejor regalo que haga un presidente de la República a un invitado internacional, “porque es de todas las artes en la música en lo que el dominicano ha descollado más”, aseguró.



Una característica del músico dominicano es que mientras tocan los instrumentos y cantan, ríen.



Su primer disco musical



Felucho Jiménez ha publicado su primer disco, del cual dice sentirse orgulloso que contiene diferentes géneros musicales. “Toda la música del Caribe ha pasado por vasos comunicantes”.



Felucho tiene a su haber un decidido impulso a la bachata internacionalmente, siendo ministro de Turismo, gracias a una gira por más de una decena de países con el grupo Aventura.



“Los músicos que participaron en el disco me han sugerido que cante. Pero yo no canto”, reconoció.

El resto de la entrevista con Felucho Jiménez podrá verse próximamente en el programa Confabulaciones que se emite sábados, 9:00 p.m,, por CDN.

Portada del disco de Felucho Jiménez “Anhelos y desvelos” , Vol. 1 Portada del libro “Músicos, compositores y canciones dominicanas en los siglos XIX y XX”, de Felucho Jiménez.

Datos del álbum “Anhelos y desvelos”

Este Volumen 1 incluye los temas “Anhelos”; “Si preguntas por mí”; “De amor mi alma está llena”; “Cuando nace el amor”; “Distancia”; “El frío olvido”; “Como las olas del mar” y “Para mis hijos”.



También “Una reserva”. “Todavía te recuerdo”, “Lo que siembro para ti”, “Me dolerá tu adiós” y “Tendré que vivir sin ti”. La música fue creada por compositores como Manuel Sánchez Acosta, Mario Díaz, Manuel Tejada y Alex Mansilla.