Este sábado El Mayimbe Fernando Villalona se presenta en Altos de Chavón con invitados y sorpresas en el show

Fernando Villalona regresa a Altos de Chavón, esta vez de la mano de Néstor Caro, el líder de la empresa Big Show Pro.



Se trata de un reto, 37 años después de la última vez, según ha dicho él mismo.



Fernando es el más querido de los artistas dominicanos, es el intérprete de temas básicos dentro de toda antología de la música que ha acompañado al pueblo dominicano desde 1971 hasta la fecha, con temas como Compañera, Carnaval, Dominicano soy, El gusto, Cama y mesa, Confundido, Tabaco y ron, América Latina, eso sin contar bolerazos como Payaso, La cartita, Vida consentida, etre otros temas.



Este sábado, cuando arranque la orquesta y antes de salir al escenario, seguramente se persignará…



Fernando, ¿cree que si no hubiese incursionado en el merengue, habría tenido el éxito que ha tenido?

Claro que sí. Porque Dios me dio esa bendición y eso estaba ya destinado en sus planes.



Cuando Ud. interpreta boleros, -en estos tiempos en que hay tan pocos cantantes de boleros en el mundo- ofrece una de las mejores versiones de sí mismo. ¿Qué bolero le ha hecho llorar?

Payaso, porque en algún momento me he sentido Payaso.



¿Pensó Ud. alguna vez que la bachata se iba a convertir en lo que es hoy día internacionalmente?

R. No. Pero me alegro porque he tenido muchos éxitos en bachata también.



¿Cuál ha sido el escenario más exigente en el que se ha presentado?

Altos de Chavón. Porque ese escenario lo inauguró Frank Sinatra y eso me llena de mucho honor. Ahora, volver después de 37 años, es más que un reto.



¿Qué mercado le gustaría abrir, no importa el sacrificio que tenga que hacer?

Aunque ya grabé un tema en inglés llamado Under the boardwalk, me encantaría grabar otra vez en inglés y hacer un crossover.



¿Cómo se prepara para el concierto de Altos de Chavón? ¿Hará algo que no haya hecho antes?

Con muchos ensayos y entusiasmado, claro que habrá cosas nuevas pero no te las voy a decir. Quiero que vayas este 12 de agosto y lo verifiques por ti mismo.

