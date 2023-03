Email it

Tutú, el atuendo eterno



El Ballet Nacional Dominicano dirigido por Stephanie Bauger abre el Mes Internacional de la Danza con “Tutú, el atuendo eterno”, espectáculo que dibuja la evolución de esta emblemática indumentaria. Incluye el pas de six de “La Vivandiere” montaje de Chris Alloways-Ramsey, con Yuleidi Pérez Rojas, Maykel Acosta y Darel Pérez. El pas de deux “Llamas de París” interpretado por Sofía Almonte y Eliosmayquer Orozco. “Locked up Laura”, coreografía de Annabelle López Ochoa por Alexander Duval y Laura de los Santos. Estrenos: Pan Pan Cul de Pablo Pérez y Destino Alterno de Melissa Bobick. El cierre: Leaves of Hope interpretada por toda la compañía. El diseño y confección del vestuario está a cargo de la diseñadora Renata Cruz Carretero quien ha tenido un gran reto al realizar distintos tutus de diferentes miradas, coreógrafos y generaciones.



Lugar: sala Manuel Rueda

Hora: Sábado 8:30 p.M., domingo 6:30 p.m.

Fechas: sábado 1 y domingo 2 de abril

Precio: gratis

Merengue se escribe con P



Pochy Familia y La Coco Band, Peña Suazo y la Banda Gorda y Pablo Martínez con su orquesta llevan el merengue a ser escrito con P, la primera letra de sus nombres propios. Estos tres destacados merengueros se presentan este viernes en el Salón La Mancha del Hotel Barceló Santo Domingo (antiguo Lina).

Lugar: SAlón La Mancha

Hora: 9:00 pm

FechaS:

Precio: SUPER VIP RD$4,330 / VIP RD$3,250 / GENERAL RD$2,165

¿Un encuentro casual?



Lidia Ariza, Aleja Johnson, Exmin Carvajal y Luciano García protagonizan la obra dirigida por Germana Quintana. En uno de los bares de los barrios bajos, Andrea canta acompañada al piano por Mario, su pareja. Un día casualmente encuentra a Chris y Roberto…

Lugar: Teatro Las máscaras

Hora: 8:30 pm / dom 6:30 pm

Fechas: vie 31, sab 1 y dom 2 de marzo

Precio: RD$800

John Wick 4



Sala CxC de Downtown Center presenta el filme de acción, suspenso y neo noir, dirigida por Chad Stahelski con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Lance Reddick (+) y otros.

Lugar: Caribbean Cinemas Downtown

Hora: 1:40, 5:20, 9:00

Fechas: sábado y domingo

Precio: varios

Ha -Ash



Hanna y Ashley regresan a República Dominicana con su nueva y electrizante gira mundial “Mi salida contigo!”. El show comienza a las 10:00 de la noche, las puertas se abren a las 8:00 pm en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua

Lugar: Teatro la Fiesta

Hora: 10:00 pm

Fecha: sábado 1 de abril

Precio: FRONT STAGE BLACK RD$10,170 / PLATINUM RD$8,475/SPECIAL GUEST RD$6,215 / PREMIUM PLAZA RD$5,085/ PLATEA RD$3,955 / BALCON RD$3,390

Déjame que te cuente: identidad



Gran apertura de la sala de Teatro La Gruta, del grupo Anacaona Teatro, se realiza con el espectáculo Déjame que te cuente: identidad.

Lugar: Teatro La Gruta, calle las Mercedes No. 329-A, san lázaro, ciudad colonial

Hora: 8:30 pm

Fecha: viernes 31 de marzo

Precio: RD$500

Ellas 4, el concertazo!



Las vocalistas dominicanas Laura Rivera, Audrey Campos, Shara Viñas y Ana Fe se juntan 20 años después en Casa de Teatro, a recordar la magia de una noche memorable. Desde ya, en las redes, Janio Lora lo ha calificado como “uno de mis conciertos favoritos de siempre”. Este reencuentro mágico ocurrirá con el respaldo musical de una banda integrada por Luis Payán, Diego Pagán y Gonzalo Frómeta. Un concierto para recordar y evocar la música hecha por grandes mujeres, para recibir el mes de abril, que como diría T. S. Elliot “deshojas lilas de la tierra muerta”.

Lugar: Casa de Teatro

Hora: 9:00 pm

Fecha: Sábado 1 de abril

Precio: RD$1,000 por tix.do, en la puerta costará RD$1,500