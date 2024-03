La propuesta le fue hecha al MIREX. La embajada y la DGCine desarrollan un programa de apoyo en varias áeras

El embajador de Francia en República Dominicana, el poeta Eric Fournier, dijo a elCaribe que en el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana se encuentra un acuerdo cultural por firmar entre ambos países.



“Estoy feliz de compartir la información con ustedes, de que tenemos un acuerdo cultural que está más o menos listo, y ahora se encuentra en manos del Mirex, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, y este acuerdo va a sustituir uno del año 1977. No es sobre el cine, no es sobre la cooperación cultural, o educativa, pero será mañana la fundación de nuestra cooperación”, respondió el embajador ante una pregunta nuestra.



La declaración fue hecha en un encuentro sobre el plan de trabajo conjunto en el área del cine, encabezado también por Marianna Vargas Guriliova, directora general de Cine y la consejera de Cooperación y Acción Cultural francesa Brigitte Veyne.



El embajador Fournier expresó su beneplácito acerca de la marcha de las relaciones culturales entre los dos países. “Para mí es una gran alegría ver cómo una idea que fue una propuesta más o menos improvisada con la directora general de Cine y su equipo en varios lugares, en Puerto Plata o aquí en Santo Domingo; comienza a ser una realidad”, expresó.



Dijo estar convencido de ser testigo “de una explosión de la calidad cinematográfica dominicana, como en Irán hace 25 años. Hay nuevas energías, jóvenes que quieren hacer cine… hay profesionales que quieren desarrollar la industria de las películas, hay inversionistas y claro, tenemos también los artistas. Entonces, la propuesta que tenemos de una cooperación más fuerte entre los dos países es exactamente lo que debemos hacer”.



Celebró el premio recibido por la película “Pepe”. “Estoy convencido de que hay un renacimiento del sector del cine en el país”, concluyó.



Mariana Vargas Guriliova, directora general de Cine informó que el plan “se materializa de forma muy rigurosa, muy bien pensada y muy estructurada, y tiene ya muchos resultados”.



La consejera Brigitte Veyne condujo el encuentro en el que se dieron a conocer varios pasos que ya están en ejecución, dentro del proyecto aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores francés. “Es un programa que se diseñó conjuntamente con DGCine en función de las necesidades de los dominicanos”, expresó.



Vargas informó que la primera acción implementada fue Eurodoc en el Caribe, en República Dominicana, en diciembre del 2023, que reunió a unos 15 productores de nuestra zona geográfica.



La segunda acción de formación de profesionales incluye becas de verano, en la Escuela de Imagen de Gobelins. De hecho los dos ganadores de las becas son Nicole Hernández y José Pappaterra, ambas relacionadas con la animación.



Otro punto es el apoyo al programa “Scriptwriting workshop: From short to feature film@, de La Fémis., diseñado para apoyar a escritores y directores dominicanos en redacción de guiones de largometrajes de ficción. El curso se llevará a cabo del 8 al 19 de julio en la Cinemateca. Solo participarán 8 personas.

Un tercer punto está relacionado con el Fomento de espacios de coproducción entre Francia y República Dominicana.



En febrero se lanzó una convocatoria para productores y directores que deseen asistir al Marché du Film de Cannes con sus proyectos cinematográficos, para lo cual fueron seleccionados 5 productores y un director. Estos contarán con acreditación y hospedaje, apoyo económico de RD$30,000 pesos y participación en eventos.



Apoyo a Cinemateca



La reapertura de Cinemateca Dominicana es un proceso al cual aún le queda pendiente quizás uno de los más importantes pasos, la puesta en funcionamiento de la sala de proyecciones.



En este sentido se dio a conocer la asesoría en gestión de la Cinemateca, con orientación y asistencia en la estrategia administrativa, gestión de colecciones, programación y actualización del plan de conservación.



La realización de un Taller de curaduría de cine y programación cultural de ciclos de cine, festivales, proyecciones especiales. Por último la donación de un proyector que permita la muestra de audiovisuales con manufactura como cortometrajes, trailers, imágenes y presentaciones.



“Agradecemos a la embajada que nos estará donando uno de los proyectores que nosotros necesitamos para poder cumplir con esa función de difusión”, concluyó Vargas Guriliova.

66 mil euros a disposición

Marianna Vargas Guriliova informó que, según lo planificado, la embajada francesa puso a disposición de la DGCine para llevar a cabo las acciones planificadas e iniciativas, la suma de 66 mil euros, cuyo desglose realizó en voz alta.



La embajada apoyó en el primer Deental (1ro en el Caribe, organizado por el CNC francés y con apoyo de Países ACP), en la última semana de enero de 2023.



La embajada apoya asimismo en el nuevo proyecto regional que se realizará en Colombia, adonde invitan a la Cinemateca a los programas formativos, y asumen los costos asociados con esto.

