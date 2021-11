Funciones extras marcan tendencia en conciertos post-covid

El aluvión de fanáticos que quieren ir al concierto de la “Gira Inmortal”, que vuelve a reunir a Romeo, Henry, Max y Lenny Santos bajo el concepto Aventura, obligó a los organizadores a abrir una función extra para el 19 de diciembre en el imponente Estadio Olímpico de Santo Domingo.



Claro, no es la primera vez que Romeo lo hace. En el 2008 se arriesgó con una segunda función en este mismo aforo (con una semana de diferencia), pero presentarse en días consecutivos es una marca mayor que solo las grandes estrellas del showbiz pueden lograr en este tipo de escenario.

Tal parece que la pasión que despertó el fenómeno Aventura sigue intacta entre los fanáticos, 10 años después de la separación de los integrantes. También, es intenso el deseo de la gente de volver a los conciertos, luego de un largo encierro, para sentir esa adrenalina de cantar junto a un artista favorito que solo la música en vivo puede lograr.

Solo esa combinación de elementos explica que unas doscientas mil personas hicieran colapsar la plataforma www.tuboleta.com.do, agotando en menos de 24 horas todas las entradas para ver a Aventura el 18 de diciembre.

Y, por supuesto, se debe tomar en cuenta que son menos boletos por el recorte del número de asistentes a los espectáculos, por disposición de las autoridades de Salud Pública.

La euforia detrás de los tickets le creó una situación a la compañía SD Concert con algunos clientes, que habiendo pagado su dinero no recibieron en sus correos la confirmación de la compra. De hecho, ese problema se solucionó en la plataforma, de acuerdo al empresario artístico Saymon Díaz, y ya el 95 por ciento de los casos están resueltos. “Esa fue una de las razones por las que nos tardamos más tiempo en anunciar el concierto que se ha habilitado para el domingo 19”, agregó Saymon.

Hoy se espera que las boletas de la segunda función se vendan como pan caliente debido a la gran demanda de los que no pudieron comprar en la primera.

“Me atrevo a decir que es la noticia más esperada de los últimos días o de la última semana, no solo en la República Dominicana sino en toda la región, tomando en cuenta que Aventura no se presentará en otro país”, sostuvo Díaz.

Hay que aclarar que estos dos conciertos serán exclusivos para las personas que tengan dos dosis de la vacuna contra la covid-19. “Quien no presente su tarjeta de vacunación no podrá ingresar al concierto, y para eso vamos a tener en las entradas a un equipo especializado que verificará que los datos de la tarjeta coincidan con la cédula y que esta no sea falsificada”, precisó el productor.

Más casos

Los seguidores del cantante Camilo también “presionaron” para que sean dos funciones del tour “Mis manos”, los días 7 y 8 de diciembre en el Teatro Nacional “Eduardo Brito”.

La misma historia la vivirá la cantautora boricua Kany García, quien tiene dos noches reservadas en este mismo escenario de la Plaza de la Cultura, el 23 y 24 de noviembre. Hace poco, la artista Myriam Hernández, al igual que sus colegas, cantó en dos noches seguidas en este escenario para el público romántico que durante casi dos años de pandemia tenían que conformarse con presentaciones virtuales.

Haciendo historia en los escenarios

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro es otro fenómeno musical que hizo historia hace pocos días en el Anfiteatro de Altos de Chavón con dos conciertos consecutivos a casa llena.

El intérprete “Todo de ti” y “Sexo virtual” también en su tierra natal hizo algo que muy pocos íconos de la canción pudieron lograr: cuatro conciertos consecutivos con localidades completamente agotadas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.