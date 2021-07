Gaby Desangles: Trato de vivir mi vida como un libro abierto

La comunicadora Gaby Desangles no se puede quejar, vive una etapa maravillosa en el plano familiar y profesional.

El pasado fin de semana se unió en matrimonio con José Chabebe, una persona que no es de los medios, pero que ya su ahora esposa se ha encargado de que no pase desapercibido por donde quiera que camine.

Gaby siempre supo que lo que le gustaba en su vida era el mundo del entretenimiento, formándose en el área teatral, así como en el ballet y el modelaje. En este escenario vio una puerta para hacer lo que tanto le gusta y poder llegar a espacios que estuvieran prestos para mostrar su talento. Desde ahí inició su carrera.

“He sido una cazadora de oportunidades. Las cosas no llegan a ti, hay que buscarlas. En un momento me cerraron las puertas y para mí lo más importante es no rendirse”, recordó la bella presentadora. “No todos los momentos son para ti, hay que tener paciencia, no desanimarse, hay un chance para cada quien, persistir y cuando llegue estar listo”, agregó en una entrevista con elCaribe Digital.

Entre la familia y lo laboral

Ahora, su vida de esposa tendrá que combinarla con una activa labor en los medios de comunicación. Dentro de los proyectos para los que trabaja, está en la actualidad en el programa “Esto no es radio”, de Alofoke Media Group, que, según dijo, es un lujo para ella estar en esa plataforma. Además, trabaja en un protagónico de la nueva película que rueda Roberto Ángel Salcedo.

Es por eso que se siente afortunada y feliz de poder estar en esa película y realizar uno de los roles que tanto le gusta y le apasiona, la actuación.

“La pandemia no fue un obstáculo para mí a nivel laboral, porque me permitió continuar trabajando en las redes sociales. Trato de vivir mi vida como un libro abierto a pesar de las críticas, comparto mis momentos de alegría y tristeza”, dijo Gaby.

Para esta joven comunicadora, lo mejor de una persona es ser honesta hasta en las redes sociales, “esto te evita complicaciones”. “La gente lo siente en su corazón, eso lo valoran. Trabajo en los lugares que soy feliz”, sostuvo.

La también actriz formó parte de los presentadores de la alfombra de los Premios Soberano 2021, un escenario en el que soñaba estar y que la hizo sentir afortunada.

“Los premios Soberano siempre será un motivo de orgullo y los dominicanos debemos defender nuestro premio aplaudirlo y apoyarlo”, puntualizó.