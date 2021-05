Gira de reencuentro del grupo Aventura ha sido cancelada

El cantautor Romeo Santos informó en sus redes sociales que el esperado reencuentro del grupo Aventura con la gira “Inmortal”, fue cancelado debido a las restricciones por el coronavirus impuestas por el gobierno de Estados Unidos.



En un comunicado, firmado por Romeo Santos, Henry Santos, Lenny y Max Santos, indicaron que a la agrupación se le ha hecho difícil continuar posponiendo los conciertos que recorrerían varios estados de ese país. “Mis queridos Romeistas/Aventureros, queremos informarles que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para continuar con la gira Inmortal en Los Estados Unidos. Debido a las restricciones a causa de esta pandemia, se nos ha hecho difícil seguir posponiendo nuestros conciertos”, manifestaron en el comunicado.

En ese sentido, añadieron que penosamente la gira será cancelada y el LiveNation, y que la empresa encargada de vender los boletos del concierto reembolsará el dinero de los tickets adquiridos.

Sin embargo, explicaron que la agrupación hará un solo show en territorio norteamericano, sin especificar la fecha y en qué ciudad se realizará.

Hace poco, Romeo Santos anunció el estreno de dos largometrajes centrados en su figura: un concierto cinematográfico y un documental que recorre su trayectoria y legado artístico.

El concierto “Utopia Live from MetLife Stadium” y el documental “The King of Bachata” verán la luz el 25 de junio a través de pago por evento.

“Estos filmes han conformado un proyecto tan especial para mí, y me siento honrado y emocionado de poder mostrarlos al mundo y revelar la historia de la bachata. El hecho de que estos largometrajes destacan mi crianza y sigue la trama hasta mi concierto en el estadio MetLife, donde me convertí en el primer y único artista latino en lograr lleno total, me da la oportunidad de revivir una de las noches más extraordinarias de mi vida y compartirla en los hogares de mis seguidores por todo el mundo”, expresó el multipremiado cantautor de origen dominicano, Romeo Santos.

Henry Santos no detiene proyectos personales

Henry Santos sigue trabajando por separado en sus proyectos. En la actualidad promueve su nuevo disco, denominado Friends & Legends (Leyendas y amigos), lanzado el pasado 7 de mayo. En el mismo, incluye 15 temas de diferentes géneros y con la colaboración de reconocidos artistas. Friends & Legends es el quinto álbum de estudio de Henry Santos. Está lleno de colaboraciones con íconos del género bachata, como Anthony Santos, Luis Vargas, Joe Veras, Alexandra y el ganador del Latin Grammy, Daniel Santacruz, entre otros colegas, a quienes Henry considera más que amigos.