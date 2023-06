Email it

Los videos de “Prepárate conmigo” tuvieron sus orígenes en Youtube y luego explotaron en Tiktok e Instagram

El trend “Get Ready With Me” o sus siglas “GTWM’, que en español quieren decir “prepárate conmigo”, son básicamente videos en los que influencers, blogeros y usuarios de las redes sociales, involucran a sus expectadores en diversas plataformas, en su proceso de alistarse para salir, mientras comparten sus técnicas de maquillaje o consejos de vestir, cuentan una historia o hablan de cualquier tema de interes.



Esta clase de videos es una tendencia que ha llegado para quedarse y a pesar de que haya explotado en los últimos años en las plataformas de Instagram y Tiktok, ya venían haciéndose hace más de 10 años.



Los primeros videos de esta tendencia empezaron a salir en la plataforma de Youtube, alrededor de los años 2010 y 2011, en los que las vlogeras prácticamente mostraban cómo se preparaban para salir, su rutina de maquillaje y sus vestuarios, eso dependía de la ocasión, y la influencer neozelandesa Shaanxoo fue una de las primeras en establecer esta tendencia que sería replicada por millones de usuarios en el mundo.



Con el paso de los años más influencers y vlogeros se fueron sumando a esta clase de videos, en los que ya no solo se mostraba una rutina de maquillaje y los productos utilizados, sino que también se mostraban outfits para diversas ocasiones como bodas, primer día de escuela, viajes, año nuevo, entre otros eventos.



Dentro de la evolución y popularización de esta tendencia figuran las Kardashian, que también hacían esta clase de videos para Youtube y luego migraron a otras plataformas con su llegada.



A pesar de que la plataforma de tiktok tiene casi 10 años desde su lanzamiento inicial, no fue hasta 2020 cuando esta plataforma empezó a ser una de las favoritas y es donde los “GRWM” entonces consiguen ese impacto mundial.



Modalidades



La modalidad de estos videos es bastante diversa. Con su evolución se fueron agregando nuevas formas de hacer estos tipos de videos.



En el país decenas de influencers y artistas agregan esta modalidad a su contenido para aconsejar a sus seguiders cómo vestirse según la ocasión, como el caso de Pamela Abreu que tiene su propio segmento de “CambiateconPam”, en el que da ideas de outfist y colores, así como Airam Toribio, Yazmin Yeara, Karla Álvarez y la actriz Stephany Liriano.



Otras van más allá de simplemente ofrecer ideas para outfits, también a través de sus GRWM, impulsan los productos locales como Sophia Sanabria, que en la mayoría de sus videos detaca piezas y productos de diseñadores locales.



Otra influencer que va más allá de mostrar sus rutinas de maquillaje, es Abril María, conocida como “Abrildoesmakeup”, quien mientras se maquilla aborda casos de crímenes que han ocurrido en la vida real, y fusiona su carrera con su pasión, una fórmula que la ha llevado al éxito puesto que ya cuenta con casi un millón de seguidores en su canal de Youtube y 170,000 en Tiktok.

Shaanxo, influencer pionera.

No hay que ser influencer para hacer GRWM



A pesar de que es una tendencia que se ha popularizado por usuarios con miles de seguidores, no hace falta ser famoso para hacer este tipo de videos. Tanto grandes creadores de contenido como empresas lo realizan, como cualquier persona, sin que necesariamente sea “influencer”.



A diferencia de otras tendencias que han llegado y se han quedado en los años en que salieron, esta es una que aparentemente no morirá en mucho tiempo y su hashtag o etiqueta ya ha acumulado más de 60 billones de veces utilizadas.