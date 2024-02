Santo Domingo.- El destacado artista Hozwal estuvo presente en la tarima del evento de Vibra Urbana en Miami. Conocido por su inigualable habilidad para encender al público y su excelente interpretación, Hozwal estuvo listo para ofrecer un espectáculo que prometió y resultó ser inolvidable.



Este show llega en medio de una serie de eventos de alto perfil en los que Hozwal ha estado participando, consolidándose como uno de los artistas más emocionantes y buscados en la actualidad. Su presencia en Vibra Urbana es una prueba más de su creciente popularidad y de su compromiso con sus fans.

Hozwal ha expresado su entusiasmo por formar parte de este evento y está ansioso por compartir su música y su energía con los asistentes a todas sus presentaciones. «Estoy emocionado con mi gira de eventos y no podía esperar a subir al escenario en Miami», dijo Hozwal.



Para aquellos que aún no han experimentado un show en vivo de Hozwal, en este evento el artista se entregó a su público y bajó de la tarima para hacer contacto con el público. Los asistentes estuvieron eufóricos con los temas del galardonado artista ganador de disco de platino con el tema «Big Booty» junto a Young Miko.



Junto a su equipo Sold Out Entertainment, Hozwal promete entregar una presentación espectacular en cada tarima. Sold Out Entertainment es conocida por su compromiso con la excelencia y por producir espectáculos que dejan huella. Estamos seguros de que, junto a Hozwal, ofrecerán siempre un espectáculo que será recordado por mucho tiempo.