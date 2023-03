Este sábado 11 se realizará el festival en el Parque del Faro en Punta Torrecillas, Sans Soucí, desde las 2:00 de la tarde

Tanto va el cántaro a la fuente… que llega el día. Isle of Light este sábado trae nombres de muchos artistas de diferentes tipos de música, que de alguna manera, se rozan con el indie.



Para quien suscribe los dos nombres más importantes del line up son Alex Ferreira y Yendry, ambos dominicanos, ambos residentes en el extranjero, ambos han logrado imponerse desde diferentes mercados, ambos son dueños de propuestas personalísimas, de mucha calidad y de cada vez mayor pegada.



Aunque los organizadores dan preeminencia en la promoción a Alt-J, la banda inglesa de indie rock o a la rapera argentina Nicki Nicole.



Entre los invitados están los franceses de Polo & Pan, quienes mezclan música electrónica, tropical y del mundo. También la disc-jockey medio japonesa y medio británica Maya Jane Coles productora de dubstep y deep house. Y los ganadores de Grammy, de la banda venezolana Los amigos invisibles. Así como la banda británica de Franc y Moody, y el dúo de puertorriqueños Buscabulla, especializados en música electrocaribeña.



Igualmente han anunciado a Helado Negro, un norteamericano que hace avant-pop político, como por ejemplo su tema País nublado.



Entre los invitados está la dominicana Carmen Cambiazo, que no es otra que la pujante novel artista conocida como The Change. También dominicano es el guitarrista Yasser Tejeda, quien será acompañado por su banda compuesta por el baterista Víctor Otoniel Vargas, el percusionista Jonathan Troncoso y el bajista Kyle Miles. Estarán los del dúo Paco Versalles (uno de California y otro de Armenia) con su propeusta de Dancemenco (dance más flamenco). Y no puede faltar el urbano Calacote (francodomínicoamericano), un artista de Mafio.

De Santiago

De Santiago de los Caballeros estará el dúo Martox, compuesto por Juan Miguel Martínez (Juanmi) en las voces, y Eduardo Baldera (Baldera) como productor.

Otros

En Isle of Light participarán los dominicanos Nikóla, la banda Poolpo (de pop rock alternativo), Le Montro (radicado en EE.UU.), la banda Colao, y los Djs locales Bosteels, María Lunares y Ben García.