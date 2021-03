Jane Fonda, la actriz de 83 años, revela su mayor fantasía

A sus 83 años, Jane Fonda revela que no está interesada en tener relaciones sexuales y aclaró que en caso de tener sexo le gustaría que fuera con un hombre menor que ella.

La actriz protagoniza la portada de la nueva edición de Harper's Bazaar y en su entrevista confesó que: "No quiero tener una relación, una relación sexual, de nuevo" y continuó explicando que a pesar de que no desea tener sexo, sí fantasea

¿Qué fantasea? Según explicó, su fantasía es conocer a un investigador o un profesor que sea capaz de amar de verdad y apreciar a una mujer. Después agregó que eso sería una prueba para ella y que con eso se daría cuenta “si es capaz de aparecer”.

Sobre querer a un hombre más joven dijo que pasa lo mismo con los hombres que quieren relacionarse con mujeres más jóvenes y que en su opinión, tiene que ver con la piel y con que ella es demasiado vanidosa.

Sin embargo, no está segura de poder tener intimidad de nuevo, ni siquiera si se trata de alguien más joven. Fonda reconoció que tiene un problema con intimidar. “No son ellos, soy yo. Si alguien se cruzara en mi camino y me dijera: ‘Vamos, Fonda, atrévete’, saldría corriendo asustada. Antes siempre me sentía atraída por los hombres que nunca habrían hecho algo así”, aseguró.

La activista tuvo tres matrimonios. De 1991 a 2001 estuvo casada con Ted Turner, de 1973 a 1990 con Tom Hayden y de 1965 a 1973 con Roger Vadim. La actriz comparte una hija con su primer esposo y un hijo con su segundo.

Fuente: Elle News