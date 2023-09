El más internacional salsero dominicano vivo, José Alberto El Canario, se presenta en la noche de este lunes, 18 de septiembre, en el Hard Rock Café de Santo Domingo. Las boletas se venden en Uepa Tickets.



Lo hace cuando acaba de lanzar, el pasado jueves, en las plataformas digitales, su nueva producción musical “Rodando por el mundo”.



Se trata de un disco merecedor de Grammy, no solo porque devuelve a la contemporaneidad un género que a veces uno puede creer que se está perdiendo -el bolero- sino por la riqueza de los arreglos a los cuales se agregan una acuarela de colores sonoros, a la vez que se hace acompañar de amigos intérpretes, de Colombia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.



El disco cuenta con distribución mundial de La Oreja Media Group.



En el tercer track del disco hay una colaboración que nos devuelve la voz del inolvidable Pablo Milanés. A dúo con El Canario, interpretan una canción trovadoresca cubana del cienfueguero Eusebio Delfín, titulada “¿Y tú qué has hecho?”.



Delfín era la antítesis del compositor y músico. Además de tocar violín y flauta, y provenir de una familia acaudalada de Cienfuegos, llegó a ser el gerente de un importante banco en La Habana y el esposo de la hija de Emilio Bacardí, exalcalde de Santiago y fundador de la empresa del famoso ron Bacardí.



Siendo como es “¿Y tú qué has hecho?” una de las canciones más populares de Cuba, compuesta hace 103 años y sigue resistiendo el paso de los tiempos.



Se trata del video promocional de esta nueva producción musical de quien tuvo con Celia Cruz una amistad y una maestra, y con ella un amor incondicional por la música cubana.



El Canario y Pablo revisitan el tema en tiempo de bolero son, con el acompañamiento de tres, cuerdas, trompeta, clarinetes, y sintetizador y logran uno de los mejores arreglos de la canción. Tras saludarlo, Pablo Milanés le manifestó, en el video: “Felicitarte en primer lugar, por la versión tan bonita que hiciste de ‘Quien me tiende la mano al pasar’; y después, bueno, esta versión tan linda que te ha quedado (de ‘Y tú qué has hecho’), y que voy a intentar hacerle un ‘segundito’ (se refería a la voz segunda) más o menos. ¡Ojalá que nos quede bien!”.



En el video colgado en Youtube, José Alberto le agradece a Milanés en la eternidad su colaboración y amistad.



Con este álbum, El Canario confirma que los buenos salseros, y los buenos soneros, también cantan boleros.



El disco incluye “¿Por qué ahora?”, del cual toma título el disco (“Rodando por el mundo”) de Bobby Capó, el abuelo de la actual estrella puertorriqueña Pedro Capó.



Virgen de Medianoche, de Pedro Galindo Galarza, que popularizara Daniel Santos.



Otros temas que incluye en el disco son Si tú supieras, del gran Felix Reyna (fundador de la orquesta América), usando el formato de orquesta charanga.



Del King: José Antonio Méndez, incluye a dúo con Gilberto Santa Rosa un medley con La Gloria eres tú y Me faltabas tú, más Plazos traicioneros de Luis Marquetti. Otro tema es Tú me haces falta, popularizada por José Feliciano y compuesta por el cibaeño Armando Cabrera. También de Guillermo Portabales El amor de mi bohío, junto a Sergio Vargas. Un medley con temas de Manzanero: Contigo aprendí, Esta tarde vi llover, Esperaré.



Otro gran bolero es Oh vida, de Benny Moré. Hay que saber perder, de María Luisa Landín y A medianoche empieza la vida, de Pablo Cairo. l

Detalles sobre “Rodando por el mundo”

El disco fue grabado en estudios de Santiago de Cuba, La Habana, Miami, Nueva York, Santo Domingo, San Juan, Bogotá y Ciudad de México y Madrid.



Cuenta con 11 canciones con las colaboraciones musicales de Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle y Charlie Aponte (Puerto Rico); Jorge Celedón (Colombia); Milly Quezada y Sergio Vargas (República Dominicana); y Pablo Milanés, Alexander Abreu, Alejandro Almenares y Magic Sax Quartet (Cuba).



La producción para el sello Los Canarios Music estuvo encabezada por Geovanis Alcántara, José Raposo y Alden González. Contó con la dirección musical de Damián Busqueta, Wilber Cos y Armando Machado.



Los arreglos son del propio Alcántara, Ernesto Burgos y Roberto Linares, de conjunto con Azabache de Cuba y Los Guanches. En los procesos de grabación, mezcla y masterización participaron diferentes ingenieros entre los que destacan Iván Salas, Carlos Infante, Paco Martínez, Damián Busqueta, Alcántara y José Iván Martí.