Josell Hernández: siento que me gradué con Jochy Santos

El productor y presentador criticó que en este mercado “es mucho más difícil lograr éxito sin promover morbosidad”

Estar en la radio no es algo nuevo para el productor de cine y presentador de televisión Josell Hernández. Antes que llegara a la pantalla, fue locutor, siendo menor de edad, en Radio Clarín y, posteriormente, en Milenium 103.1 FM, así como productor de El Morning Show de Power 103.7, donde invitó a trabajar a humoristas hoy posicionados, como Elvis Manuel de Jesús “El Nagüero” y Ariel Santana.

En este nueva etapa, recuerda que un día recibió la llamada de “El hombre divertido”, Jochy Santos, para proponerle que participara como invitado en el programa “El Mismo Golpe”, una breve intervención que le abrió las puertas para formar parte de los talentos del espacio, que se transmite de 5:00 a 8:30 p.m. por Zol 106.5 FM. “… Desarrollamos un tema y en un brake comercial me dijo: -no te vayas, tenemos que hablar-”, recuerda sobre su conversación con Jochy.

“Siento que me gradué. Jochy es la figura más popular del entretenimiento en el país, ha sido uno de mis ejemplos a seguir; nunca escándalos, es completo, hace humor, es un erudito en temas históricos y culturales. Estar a su lado me da la oportunidad de ser su esponja y lo veo como un compromiso como persona y profesional, donde todas las tardes debo seguir su trecho”, expresó el joven comunicador.

Josell Hernández tiene un buen camino recorrido en los medios de comunicación. Entiende que lo más difícil para crecer en este mercado ha sido romper con ciertos esquemas, para hacer lo correcto y no desenfocarse del buen trabajo. “Es mucho más difícil lograr éxito sin promover morbosidad y conductas inapropiadas...”, observó.

De todas las áreas en las que se ha desarrollado en el mundo del espectáculo (cine, radio y televisión), afirma que cada una tiene parte de él. “Soy muy expresivo corporalmente y la tv me lo permite; me dicen que mi voz se escucha agradable y me gusta aportar conocimientos, y la radio es un buen medio para ello; me gusta crear, escribo humor, he escrito guiones de cine, he compartido en la escritura de guiones de estrellas como Ángel Muñiz, he producido más de una decena de películas dirigiendo un personal de más de 200 personas diarias, y me apasiona hacerlo, soy una nomenclatura de arte (jajaja)”, afirmó en una entrevista.

Ahora, está a la espera de unos fondos para realizar su primera película como director, “de un hecho inolvidable en el país”.

También, está escribiendo un documental de una gloria nacional, donde, además, será director. Y en los próximos meses estará produciendo una película en colaboración con China.

A pesar de que la pandemia ha obligado a muchas figuras a descubrir otros talentos para permanecer en el medio, en el caso de Josell Hernández esta situación causada por la covid-19 le ha permitido fortalecer el ingenio y la creatividad. “Siempre he hecho muchas cosas, desde mozalbete, he tenido negocios propios y con esta situación, y todo el espectáculo cerrado, le metí los cañones a negocios de la familia y el 2020 se convirtió para mí en el mejor año de mi vida”, puntualizó.