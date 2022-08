La Universidad de la Salsa celebra 60 años de historia el 27 de agosto en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua

Joselito Hernández es el más nuevo miembro del frente de El Gran Combo de Puerto Rico, agrupación que por estos días celebra sus 60 años.



El primer cantante de El Gran Combo de Puerto Rico fue Joseíto Mateo, oficial o no. Con él grabaron Menéame los mangos, el primer LP de la orquesta. Muy pronto entraron Pellín Rodríguez y Andy Montañez. Años después Pellín dejó el grupo y Andy recibió el mayor contrato de la época, para cantar en Dimensión Latina. Entraron Charlie Aponte y luego Jerry Rivas y Papo Rosario. De ellos solo queda Jerry Rivas. Los más recientes han sido Anthony García y Joselito Hernández. Rafa Ithier, el gran abuelo de la salsa sigue dirigiendo El Gran Combo a los 92 años.



Entra a El Gran Combo, orquesta de pocos cantantes en 60 años. Viene siendo Ud. de la tercera generación del Gran Combo. ¿Qué piensa Ud. que puede aportar a El Gran Combo?

Primero que todo, lo que yo puedo aportar a El Gran Combo aparte del talento que el señor Rafael Ithier ha visto en cada uno -como bien mencionó no han sido muchos los cantantes que han estado en El Gran Combo- y obviamente tengo que decir que tengo el privilegio de que algo el señor Rafael Ithier vio en mí para poder nombrarme como candidato y esté ahí en El Gran Combo, lo cual para mí es un privilegio. ¿Qué puedo aportar aparte de mi talento? Yo quiero aportar ese carisma, esa alegría, la cuestión del baile (que me gusta tanto), el cantar que es otro atributo, y ese respeto que se debe el Gran Combo de Puerto Rico, y a todos los que siguen y apoyan a la orquesta. Quiero aportar a la nueva juventud que quiere seguir hacia adelante, y que le es muy difícil en estos momentos poder hacer una carrera artística como solista o en la salsa; decirles que no se quiten, que siempre hay esperanzas, como la tuve yo y tengo la bendición de estar aquí en El Gran Combo de Puerto Rico.



¿Cómo es su voz, cómo la califica?

Una voz mucho más madura que la que tenía antes. Ahora estoy haciendo la primera voz en todos los coros.



El registro de su voz es agudo…

Efectivamente es agudo. Ahora mismo, gracias a eso se están desempolvando unos temas que no se podían tocar, basados en ese registro. Ahora se están dando a la tarea de eso. Pues mira esto no se tocaba, vamos a hacerlo ahora. Ahora podemos hacer armonías de voces, podemos llegar a hacer registro, y eso es lo que se está haciendo poco a poco. Pues, es una voz aguda, un registro alto. Gracias a Dios domino las tres voces, la primera, segunda y tercera. A veces nos emocionamos, incluyendo a Jerry, porque él al ver que tengo el registro me dice “Pues, Joselito vamos a hacer esta voz, que es más arriba todavía”. La puedo hacer. Pero entonces Ithier le dice: “¡trátamelo con cariño, al muchacho, no me lo vaya a matar, tranquilo!”. ¡Tú sabes! Pero me estoy disfrutando esta etapa porque soy útil para El Gran Combo de Puerto Rico. Y eso significa mucho. Para mí es un honor.



En Menéame los mangos y Bugaloo hay canciones con ese registro alto. Sería bueno recordarlos en los 60 años.

Precisamente se están desempolvando temas como Serrana, de registro muy alto. Como lo es Regalo al corazón, sobre todo los coros, que son de registro muy alto. Ver a los muchachos ensayando esos temas, es bien gratificante. Pellín y Andy tenían dos voces muy fuertes y bien altas, y esos arreglos eran espectaculares. Esos discos hay que estudiarlos no solamente desde el punto de vista vocal, sino por los arreglos que hacía el señor Rafael Ithier. Que a veces uno piensa que eran muy sencillos, pero no lo son. Exhorto a todos los que quieren dedicar esta carrera a que estudien. No solo a El Gran Combo, sino también a otras agrupaciones de la época.



¿Cree Ud. que El Gran Combo va a seguir unido 20 o 30? ¿Cuál es el secreto?

El Gran Combo va a durar lo que nosotros queramos y las generaciones que vienen. Si tenemos como norte la forma de pensar de Rafael Ithier para manejar la agrupación, no debe tener fin. Los que estemos debemos pensar que la estrella no es ninguno de nosotros, la estrella es El Gran Combo de Puerto Rico.

Datos del World Tour 60 años El Gran Combo

Lugar: Teatro La Fiesta hotel Jaragua

Artista dominicano: Wilfrido Vargas

Invitada especial: Ruth la Cantante

Día: sábado, 27 de agosto, 9:00 pm



Boletas: disponibles en Uepa Tickets Precios: • Front stage mueble RD$162,390 (incluye boletas para 8 personas y consumo de bebidas por RD$50,000). /• Special Guest Mueble RD$108,260 (incluye boletos 6 personas y consumo bebida por RD$40,000).



• Front Stage RD$16,240 (mesa y asientos numerados)/ VIP Platinum RD$10,830 / VIP Gold RD$8,660 /Preferencia RD$5,415 /Balcón RD$3,790.

