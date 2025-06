El único reality dedicado a promover aptitudes artísticas de la niñez dominicana se estrena el domingo en Color Visión

Este programa debería llamarse “Contra viento y marea”, porque su realización significa una de las más grandes heroicidades de la actualidad en este desmadre de los medios tradicionales, en especial de la televisión.



Mientras programas soeces entregados al chisme, al facilismo, a la mediocridad y a la desfachatez reciben el respaldo de Banreservas, y de diferentes ministerios del país, Iván Ruiz, como un Noé de papier maché, lleva su Arca llena de niños y sueños, cada año, hasta el Ararat de la pequeña pantalla, como si de una promesa personal se tratara.



“Pequeños Grandes Talentos”, que ahora se transmite los domingos, debería ser declarado “De interés cultural”, tanto por los diputados como por los ministerios de Cultura y de Educación.



En su 8va. edición “Pequeños Grandes Talentos” se movió del horario regular que ocupaba durante siete años en las vacaciones escolares dentro del Show del Mediodía, la Telerealidad de Iván Ruiz, para transmitirse ahora los domingos en horario de 12:00 meridiano a 2:00 de la tarde, con repeticiones los viernes.



La conducción principal sigue a cargo de Iván Ruiz, productor general de la Telerealidad e ideólogo de este reality, único en el país rodeado de las talentosas presentaciones de sus PGT, donde siguen orbitando la actriz Laila Taveras -ya una jovencita- y el presentador Gilbert Cabrera, ambos descubiertos en esta maravillosa fábrica de talentos infantiles.



Otros niños que son parte del elenco y fueron descubiertos en PGT, actualmente son figuras claves en comerciales de televisión, películas y proyectos audiovisuales. Clara y Ernesto Mancebo, Aitor Rodríguez, Shereilis Cabral, Alvin y Angie Sánchez, Robert Guzmán, Aarón Veras , Fadhly Jacobo, Eddyane Germoso, Zaralis Acosta y Keren Montero, que actualmente estudia música en Berklee College of Music gracias al apoyo de esta plataforma.



Los detalles



Hace pocos días, se realizó una presentación oficial de la nueva temporada, en una de las salas de la Biblioteca Infantil y Juvenil de República Dominicana.



La actividad estuvo amenizada con una bonita temática infantil. Allí se reflexionó sobre la importancia de “dejar que los niños vivan su niñez”, esto con la actuación de un perfomance de la actriz Clara Luz Lozano que declamó la promoción de nuestros verdaderos valores dominicanos.



En el encuentro se conocieron detalles del concurso donde los participantes realizarán dinámicas divertidas (misiones, retos) que les permitirán aprender sobre los valores, la historia y también conocerán lugares emblemáticos de nuestro país.



“Para que tengas una idea, esta temporada superó las convocatorias a casting anteriores. Esta vez contamos con una asistencia de casi 500 niños. En las anteriores convocatorias de los últimos años, hemos dado oportunidades a más de 200 niños y se han ‘casteado’ más de 1900 niños y niñas de los lugares más increíbles del país”, explicó Iván Ruiz a elCaribe.



“Esto significa que lejos de decaer, el interés de la infancia por este concurso, por este programa, ha crecido el doble. Y obviamente, de la familia dominicana”, manifestó.

Pequeños Grandes Talentos.

Los premios



En ediciones anteriores los ganadores han recibido como premios: la grabación de temas musicales, becas educativas, fines de semana, útiles escolares, contratación para laborar en la televisión pública, entre otros.



Un detalle importante es que, a pesar de que aún no se dan a conocer los premios de esta edición, la asistencia al casting ha duplicado lo que en años anteriores.



Iván Ruiz expresó con emoción todo lo logrado con esta generación infantil que ha apadrinado desde 2017.



“Pequeños Grandes Talentos es una gran familia. Todos los niños que han estado con nosotros cuentan con nuestro apoyo y no los soltamos. Los formamos, le abrimos oportunidades en el arte. A pesar de no contar con todo el apoyo empresarial e institucional que merece este proyecto. Seguimos sembrando en ellos, que son nuestro hoy y el futuro seguro del país”, manifestó por su parte la comunicadora Laura Guzmán de Ruiz, que ha hecho suyo este proyecto en apoyo a su esposo.



Historia



Alejandro Peña Defilló recibió a Iván Ruiz en las instalaciones del grupo Peña Defilló, quien le explicó a las especialistas de ese grupo que todo había surgido en 2016, del video que había visto en las redes de Clarita, una niña de apenas tres años, en el cual cantaba de manera muy simpática una conocida canción de amor.



“Cuando la vi me dije: ¿por qué no hacemos un segmento donde podamos poner de manifiesto el talento de los niños? Los primeros años lo empezamos cubriendo nosotros todo. No soy tan buen vendedor.



Hasta que tuve que salir a vender”, explicó Iván en aquel encuentro.



“Soy un fiel testimonio de lo bueno que son proyectos como este Pequeños Grandes Talentos”,expuso Laila presente en ese encuentro.



“Nada que él hace pasa desapercibido. Es incapaz de hacer algo que no impacte… Las cosas que viene haciendo son las que en el futuro van a permanecer”, dijo de Iván, Alejandro Peña Defilló.



Parece que desde este año probablemente Pequeños Grandes Talentos se pueda hacer sin tantos sobresaltos. Nada que se haga por los niños cae en el vacío. El futuro está al acecho.



Es hora ya de que este esfuerzo sea debidamente respaldado desde el punto de vista económico por aquellas instituciones que puedan hacerlo.



La cita es el próximo domingo 29 de junio por Color Visión. Pequeños Grandes Talentos vuelve a hacer que la esperanza haga que le crezcan alas.

Jurado, temporada y cantidad de episodios

El jurado que les acompañará en esta temporada que comienza el 29 de junio y concluye el 7 de septiembre será: el destacado cantautor Enrique Félix, la cantante cristiana Rosa Karina, el polifacético Carlos Fatule y el cantautor Manerra.



En esta oportunidad la temporada contará con 11 episodios constituidos por ocho rondas regulares, dos semifinales y una gran ronda final.