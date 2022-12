Email it

El decorador Alexander Gautier da ideas para adornar afuera de la casa, incluso con recursos limitados

Desde finales de octubre, la época navideña hace su entrada a través de la decoración. Para cuando el calendario marca el primer día de diciembre, la mayoría de los hogares dominicanos ya está vestida de navidad.



Casi siempre se piensa únicamente en el interior, a nivel de detalles y colores. Ya sea por presupuesto limitado o simplemente porque se opte no invertir mucho dinero en la parte exterior, que usualmente se viste de los famosos bombillitos, amarillos, blancos y de colores.



Lograr una armoniosa, llamativa y bonita decoración, incluso si se cuenta con pocos recursos, es posible. Solo hace falta dejar fluir la creatividad e imaginación para lograr con poco esfuerzo y materiales reciclables un exterior que de un completo ambiente navideño al hogar.



Para el diseñador de interiores Alexander Gautier la decoración externa es tan importante como la interna, la diferencia es que “la de adentro de la casa, es más para impresionar a quienes nos visitan, porque pueden apreciar de cerca los detalles decorativos y la externa es algo que todos van a poder ver a la hora que enciendas tus luces y que a nadie podrá pasar inadvertido”.

Corona navideña con bolas recicladas.

Explicó en una entrevista para elCaribe los factores que se deben tomar en cuenta antes de iniciar el proceso de decoración. Señala que, como pueden estar en la intemperie, dichos accesorios “deben ser resistentes al calor del sol y a los tiempos de lluvia para que no se estropeen antes de que podamos despedir el año y podamos reutilizarlos en las próximos temporadas”.



Para aquellos que optan por no destinar mucho dinero en adornos, pero aun así quieren crear ese ambiente, Gautier ofreció algunas ideas que dan una solución a eso.



“Las recomendaciones que les puedo dar es que dejen volar su imaginación a la hora de crear manualidades que puedan llenar esos espacios donde nuestros recursos se ven un poco limitados.



Podemos hacer flores en papel foami y con conos de papel de baño cortándolos y uniéndolos entre ellos. Reutilizar las bolas de navidades pasadas formando una corona y con un poco de spray de color podemos darle vida, para agregarla a la puerta”.



También recomienda el uso de bombillas que ya no funcionan, “agregándole un poco de color y escarcha todo volverá a tomar vida”. La tela es otro recurso reciclable al que se le puede sacar provecho. “Podemos cortarla con diseños como árboles, hombrecitos de nieve, estrellas, la cocemos por los bordes, le colocamos un poco de relleno para que estos tomen forma y listo”.



Para finalizar puntualizó cuáles son esas tendencias que cada vez tienen más demanda, mencionó los muñecos inflables, los adornos en resina, los letreros en acrílicos y las figuras con luces led, estas últimas “porque tienen muchas variedades de diseños y formas, por lo que se han convertido en tendencia en los últimos años”.